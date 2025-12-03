«Лидеры России»: о нововведениях шестого сезона конкурса 

Я нашел ошибку
Главные новости:
«Запрещено размещать украшения, которые могут помешать экстренной эвакуации или создать угрозу возгорания», — пояснил специалист.
Юрист: установка елки в подъезде грозит штрафом
Это связано с необходимостью проведения комплексной работы по его восстановлению — переход серьёзно пострадал в результате актов вандализма.
С 3 декабря надземный переход у поселка Мехзавод закрыт для проведения ремонта
С начала текущего года в регионе произошли 23 случая отправления людей угарным газом. Общее количество пострадавших составило 40 человек, включая 15 детей. Погибли, к сожалению, 6 человек.
МЧС СО: бытовой газ может нести опаснoсть
Первая партия воды поступит в поезда уже до конца текущего года. Планируется, что за год будет производиться порядка 100 тысяч 19-литровых емкостей.
В пассажирском вагонном депо Самары открыта собственная линия по производству бутилированной питьевой воды «Дорожная»
Чтобы защитить себя необходимо избегать случайных половых контактов, использовать барьерные средства контрацепции и регулярно проходить обследования.
Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья помогает выявить инфекции, передающиеся половым путём, на ранних стадиях
Современная система телефонного оповещения позволяет приглашать жителей в удобное для них время, что значительно повышает доступность и охват профилактических мероприятий.
В самарской поликлинике №14 внедрят новую систему обзвона пациентов для повышения эффективности диспансеризации
В мероприятии приняли участие 300 спортсменов из Самары, Сызрани, Отрадного, Кинель-Черкассов и Хворостянки.
В Самаре состоялся фестиваль аэробики «Волжский марафон»
В Ижевске состоялись всероссийские соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. 
Анна Тимофеева из Самарской области выиграла всероссийские соревнования по пулевой стрельбе
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
«Лидеры России»: о нововведениях шестого сезона конкурса 

200
Новый сезон самого масштабного управленческого проекта страны «Лидеры России» впервые предполагает не индивидуальное, а командное участие конкурсантов.

Новый сезон самого масштабного управленческого проекта страны «Лидеры России» впервые предполагает не индивидуальное, а командное участие конкурсантов.  18+

Заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова поделилась советами по формированию команды и отметила, что наличие опытных управленцев в составе может помочь при прохождении всех этапов конкурса: «Крайне важно приглашать в команду сильных участников, потому что в дистанционном этапе командный результат будет складываться из индивидуальных баллов каждого участника. Здесь не работает логика «возьму с собой управленцев послабее, чтобы на их фоне выглядеть лучше» – это заведомо проигрышная стратегия. Нужна мощная команда рядом».

Впервые в истории конкурса заявку могут подавать выпускники всех сезонов, включая победителей. Главное условие – собрать команду управленцев из пяти человек в возрасте от 18 до 55 лет с управленческим опытом от двух лет у каждого. При этом важен не стаж, зафиксированный в трудовой книжке, а управленческий опыт. 

Прием заявок на конкурс «Лидеры России. Команда» продолжается, зарегистрироваться на сайте Лидерыроссии.рф можно до 29 декабря 2025 года.

Оксана Ачкасова рассказала, как определить категорию, в которой можно зарегистрироваться: «Например, категория корпораций подойдет управленцам, которые работают в крупных компаниях с годовой выручкой более 30 млрд рублей в год. А в категории «Государственные управленческие команды» могут принимать участие представители региональных правительств, федеральных министерств, органов исполнительной власти, например, ФНС, а также мэрий городов с населением более 500 тысяч человек. Для этих двух категорий обязательно потребуется заявка от организации. В категории «Организации» ждем представителей любых компаний, независимо от их оборота, численности, области деятельности, а в сборных командах могут подать заявку управленцы, занятые общим делом или проектом». 

Новый формат конкурса – это ответ на актуальные вызовы сегодняшнего дня, ведь современный мир требует согласованного взаимодействия. Один из главных советов от организаторов – участники команды должны знать друг друга и иметь хотя бы минимальный опыт совместной работы. 

«Конкурс – мощный инструмент командообразования, но, чтобы раскрыть весь свой потенциал, команда должна быть сплоченной. Участники должны знать друг друга, доверять друг другу и уметь работать как единое целое. Именно на этом строятся наши задания: они проверяют и укрепляют взаимопонимание внутри коллектива», – подчеркнула Оксана Ачкасова.

Председатель Экспертного совета конкурса «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко рассказал, что задания разрабатываются с учетом особенностей оценки командного взаимодействия. При этом этапы конкурса сохранятся в прежнем виде.

«В январе-феврале состоится дистанционное тестирование. Это формат индивидуальных тестов, по итогам которых участники получают отчет с планом развития. В полуфиналы пройдут сильные команды, которые по сумме баллов участников покажут наилучшие результаты. Результаты тестов будут подтверждены в прокторинге – под контролем наблюдателей и искусственного интеллекта. Цель – честность и прозрачность отборочных процедур», – отметил Павел Безручко. 

Состав тестов заранее не раскрывается, чтобы избежать недобросовестного участия. Натаскиваться на задания не стоит, но важно заранее потренироваться с командой в решении разного рода совместных задач.

«Возьмите лист бумаги, напишите типичные управленческие проблемы и задачи, которые вы решаете в реальной жизни, и потренируйтесь в их выполнении. Попробуйте выработать совместные решения, совершать совместные действия. Попробуйте получить совместный дополнительный опыт или обсудить, что в вашем общении нужно улучшить, скорректировать. Это будет очень полезно», – добавил Павел Безручко.

В ходе онлайн-полуфиналов, которые пройдут весной, команды получат задания, моделирующие разные аспекты управленческой работы в каждой из категорий. Победители полуфиналов встретятся очно на финале и продолжат решать сложные управленческие задачи. На каждом шаге команда будет получать отчет с оценками, который позволит проанализировать обратную связь от экспертов и понять свои слабые зоны и точки роста. При этом командный формат не отменяет возможности для лидеров проявить себя индивидуально.

«Присоединяйтесь, плюсов больше, чем рисков. На сегодня в конкурсе «Лидеры России» участвовало более миллиона человек, из них всего 500 победители. Но остальные получили ценнейшую обратную связь, опыт, новые знакомства. Очень многие начали совместное дело. И хотя в этом сезоне конкурс командный, он продолжит выявлять отдельных ярких и талантливых управленцев, для которых это большой шанс проявить себя и сделать карьеру. Истинных лидеров всегда заметно, это подтверждают 650 назначений, которые происходят у лидеров после конкурса регулярно», – заключил Павел Безручко.

Конкурс управленцев «Лидеры России» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» проводится с 2017 года по распоряжению Президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира. 

За весь период проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 650 участников. Среди них 7 заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, 2 сенатора Российской Федерации, 22 депутата Государственной Думы VIII созыва, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 5 глав субъектов Российской Федерации, 16 глав российских городов и муниципальных образований, 13 вице-губернаторов и заместителей председателя региональных правительств, 36 руководителя региональных министерств и ведомств. Участники получили более 200 назначений в коммерческом секторе.

 

Фото:  «Россия – страна возможностей»

 

В центре внимания
Осмотрев экспозицию, Вячеслав Федорищев отметил, что выставочные пространства в полной мере могут дать возможность жителям и гостям города увидеть театр с другой стороны.  
3 декабря 2025  18:45
Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Нового музея Самарского театра оперы и балета им. Шостаковича
206
Среди участников мероприятия и награждаемых также были руководители различных общественных и благотворительных организаций, фондов и центров, которые многое делают для помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 
3 декабря 2025  16:59
Губернатор наградил победителей чемпионата по профессиональному мастерству для лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
212
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
3 декабря 2025  12:58
Вячеслав Федорищев дал старт движения по магистрали «Центральная» в Самаре 
276
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
3 декабря 2025  11:33
В Самаре открыли долгожданную магистраль Центральную
550
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
3 декабря 2025  10:44
По случаю Международного дня инвалидов Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области
281
