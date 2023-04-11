Летом в детских оздоровительных лагерях Самарского региона смогут отдохнуть почти 44 000 детей

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На заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей обсудили детали проведения летней оздоровительной кампании. Его провел заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов. Также в заседании приняли участие министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева, министр образования и науки Виктор Акопьян, руководитель Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова, представители регионального минтруда, силовых ведомств, в режиме ВКС - представители администраций муниципалитетов, руководители детских оздоровительных лагерей.

Сегодня в Самарской области проживает свыше 400 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет. Традиционно 1 июня в регионе стартует летняя оздоровительная кампания. У каждого ребенка есть возможность отдохнуть и оздоровиться, а также при желании подработать на каникулах.

При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в области проводится работа по улучшению материально-технической базы летних лагерей. Также в этом году по поручению главы региона увеличен охват детей, которые могут отдохнуть и оздоровиться.

«В период летней оздоровительной кампании на территории региона запланировано функционирование 702 организаций отдыха детей и их оздоровления. Из них 45 загородных и санаторных организаций, 655 лагерей дневного пребывания при школах. А также лагеря платочного типа – это Детский морской центр им.Героя Советского Союза Е.А.Никонова в Тольятти и лагерь «Авангард» в Самаре», - рассказал Александр Фетисов.

Этим летом в детских оздоровительных лагерях смогут отдохнуть почти 44 000 детей. В их числе в рамках государственных контрактов - более 20 500 детей, что почти на 1500 больше по сравнению с прошлым годом. Среди них 8 800 детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Обеспечение детей льготными путевками (с частичной оплатой стоимости из средств родителей) будет осуществляться посредством бронирования через социальный портал Супрема63.ру. Бронирование путевок в 2023 году запланировано на 20-22 апреля. Напомню, что для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевки, по-прежнему, предоставляются бесплатно через КЦСОН по месту жительства. Льготная путевка предоставляется детям, проживающим в Самарской области, 1 раз в течение летнего периода текущего календарного года», - пояснила министр социально-демографической и семейной политики региона Регина Воробьева

Оплата родительского взноса составит от 40% до 50% от стоимости путевки в зависимости от типа оздоровительного учреждения и условий комфортности. В 2023 году это: от 8 341 рубля – для летних лагерей и 13 528 рублей - для санаторных лагерей с оказанием оздоровительных процедур. Продолжительность смен в летний и санаторный лагерь - 21 календарный день.

«В этом году Самарская область стала одним из 15 «пилотных» регионов федеральной программы «Восстановление и строительство до 2030 года в субъектах Российской Федерации объектов отдыха детей и их оздоровления». В настоящий момент реализуются мероприятия по созданию современного корпуса для отдыха и оздоровления детей на территории детского военно-патриотического лагеря «Авангард-Самара», торжественное открытие которого состоится 1 июня. Новый корпус предусматривает размещение детей в 4-х местных номерах со всеми удобствами. В смену здесь сможет разместиться 52 ребенка. Мы провели большую совместную работу для того, чтобы этот проект был реализован», - отметил Александр Фетисов.

В новом лагере важно продумать размещение «Уголка памяти Героя» и проведение мероприятий патриотической направленности, подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области

Патриотическому воспитанию детей большое внимание уделят и в лагерях дневного пребывания. В этом году в них смогут отдохнуть свыше 57 000 человек. Это почти на 1300 больше, чем в прошлом году.

«6000 детей будут охвачены профильными сменами. Такие смены организуют в центре для одаренных детей «Вега», кванториумах. Военно-патриотические смены будут работать в детском оздоровительном образовательном центре «Жигули». Около 1000 детей, в том числе из других регионов, примет в этом году молодежный центр «Лесная сказка». Воспитательной работе мы традиционно уделяем большое внимание. Во всех лагерях дневного пребывания для детей начальных классов будет организована программа летних профильных смен «Содружество орлят России» в рамках Российского движения детей и молодежи и Российского движения школьников. В каждом лагере будут проводиться торжественные линейки с поднятием государственного флага, исполнением гимна. Запланировано проведение дня единых действий, дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат», - рассказал министр образования и науки Виктор Акопьян.

Также подросткам в период летних каникул предложат варианты для временного трудоустройства. Это, считают специалисты, в том числе профилактика безнадзорности и правонарушений. Свыше 12000 детей смогут самостоятельно заработать этим летом.

«Со стороны службы занятости дополнительно выплачивается материальная поддержка в дополнение к заработной плате, которая должна быть не ниже минимального размера оплаты труда. Также помогаем трудоустроиться подросткам, которые находятся в трудной жизненной ситуации. При этом активно привлекаем к работе патриотической направленности – так подростки работают в музее, готовят презентационный материал по теме, в том числе Победы в Великой Отечественной войне. Также планируем привлекать их к акциям по благоустройству памятников, захоронений ветеранов. В таких мероприятиях уже приняли участие свыше 350 подростков», - отметила заместитель министра - руководитель департамента занятости и трудовой миграции Минтруда Самарской области Ольга Фурсова.

Большое внимание при организации летнего оздоровительного отдыха будет уделено соблюдению санитарно-эпидемиологических норм.

«При организации работы детских оздоровительных лагерей необходимо учитывать риски, связанные с заболеваемостью корью, клещевым энцефалитом, острой кишечной инфекцией. В этом году также сохраняется весь комплекс противоэпидемических мер, связанных с COVID-19. Весь персонал должен быть обязательно привит от новой коронавирусной инфекции, а также от кори. Двукратную вакцинацию от кори должны пройти и дети. Необходимо провести и тщательную санобработку пищеблока, системы водоснабжения. Сотрудники пищеблока должны быть обследованы на носительство острых кишечных инфекций», - подчеркнула руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Перед открытием летней оздоровительной кампании все контрольно-надзорные органы (Роспотребнадзор, МВД, МЧС) проведут проверки на предмет соответствия лагерей действующему законодательству. Для комплексной оценки готовности лагеря, в конце мая перед заездами, на объект детского отдыха выйдет муниципальная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей для формирования окончательного акта приемки готовности лагеря. Только при наличии такого акта в лагерь будет осуществляться заезд детей.

Дополнительную информацию по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления можно получить по телефону «Горячей линии» тел. 956-02-84.