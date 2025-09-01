Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите

77

Аналитики Авито Подработки изучили данные за летний период 2024 и 2025 годов и выяснили, как за год изменился спрос исполнителей на временную занятость в сфере общественного питания. По сравнению с летом 2024, в 2025 году интерес к подработке в общепите вырос почти на треть (+29%).

Наиболее заметно летом вырос спрос в ключевых позициях общепита. Количество предложений о подработке для поваров-кассиров увеличилось более чем в 2,5 раза (+155%) по сравнению с прошлым годом, а среднее вознаграждение летом 2025 года за неполную занятость на этой позиции составило 45 350 руб/мес.

Положительная динамика наблюдается и со стороны исполнителей. Чаще других контакты бизнес-заказчиков стали запрашивать повара-кассиры и бариста — их активность этим летом выросла более чем в полтора раза (на 54% и 52% соответственно) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди вариантов подработки в сфере общественного питания самыми высокооплачиваемыми оказались позиции официантов, хостес и поваров-кассиров. В среднем вознаграждение на этих ролях составляло 63 010 руб/мес, 57 314 руб/мес и 45 350 руб/мес соответственно при частичной занятости.