Главные новости:
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Мероприятия
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите

1 сентября 2025 13:15
77
Аналитики Авито Подработки изучили данные за летний период 2024 и 2025 годов и выяснили, как за год изменился спрос исполнителей на временную занятость в сфере общественного питания. По сравнению с летом 2024, в 2025 году интерес к подработке в общепите вырос почти на треть (+29%).

Наиболее заметно летом вырос спрос в ключевых позициях общепита. Количество предложений о подработке для поваров-кассиров увеличилось более чем в 2,5 раза (+155%) по сравнению с прошлым годом, а среднее вознаграждение летом 2025 года за неполную занятость на этой позиции составило 45 350 руб/мес.

Положительная динамика наблюдается и со стороны исполнителей. Чаще других контакты бизнес-заказчиков стали запрашивать повара-кассиры и бариста — их активность этим летом выросла более чем в полтора раза (на 54% и 52% соответственно) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди вариантов подработки в сфере общественного питания самыми высокооплачиваемыми оказались позиции официантов, хостес и поваров-кассиров. В среднем вознаграждение на этих ролях составляло 63 010 руб/мес, 57 314 руб/мес и 45 350 руб/мес соответственно при частичной занятости.

В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
186
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
178
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
212
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
203
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
574
