Летом 2022 года в СГСПУ реализуется проект «Университетские профильные образовательные смены»

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Летом 2022 года впервые реализуется проект «Университетские профильные образовательные смены» для детей из ДНР и ЛНР, в рамках которого пройдут тематические образовательные смены на базе образовательных организаций высшего образования Российской Федерации. Проект реализуется Минобрнауки России и Министерством просвещения РФ.

На базе ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» состоятся две профильные образовательные смены по дополнительной общеразвивающей программе «Успех каждого» для детей из Луганской народной республики. Программа смен включает обзорную экскурсию по городу Самара, экскурсия на теплоходе, посещение исторического парка «Россия моя история» и Самарского областного историко-краеведческого музея имени П. В. Алабина, образовательный блок на базе Педагогического технопарка «Кванториум», психологическое сопровождение и культурно-развлекательная программа.

Даты проведения смен:

1 смена: 21 июля – 30 июля 2022 года, 40 детей из ЛНР и 4 сопровождающих

2 смена: 4 августа – 13 августа 2022 года, 70 детей из ЛНР и 6 сопровождающих