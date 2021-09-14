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Леонид Михельсон встретился со студентами СамГТУ

14 сентября 2021 19:33
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Один из лидеров российского списка Forbes побывал в стенах родного вуза.

13 сентября опорный вуз посетил председатель правления газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Он выступил перед студентами, рассказал о своей работе в газовой отрасли, об общественной деятельности, а также поделился воспоминаниями о студенческих годах. Известный бизнесмен, кстати, в 1977 году окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт, сообщает пресс-служба СамГТУ.

Отдельное внимание Михельсон уделил истории становления, развитию и ближайшим перспективам компании «Новатек», которая сегодня является крупнейшим независимым производителем природного газа в России. Особо он отметил уникальное для условий Крайнего Севера модульное строительство заводов, а также успешное создание танкеров нового поколения.

Затем гость ответил на вопросы студентов. Например, ребята просили поделиться секретами успешного построения карьеры, дать совет по открытию собственного бизнеса. Так, Михельсон отметил, что для начала нужно поработать в коллективе, научиться профессионально делать свое дело.

– Выбирая направление будущей деятельности, стоит обратить внимание на те отрасли науки и производства, где еще нет сформированных технологий, а значит, открываются новые возможности для самореализации, – отметил он.

 

Фото Екатерины Ананьевой/СамГТУ

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