В Самарской области полицейские и общественники вручили первые паспорта юным жителям региона

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В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» в Клявлинском районном Доме культуры молодые люди получили паспорт гражданина Российской Федерации.



Главный документ 14-летним школьникам вручили начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России «Клявлинский» Дмитрий Клоконос, первый заместитель главы района Василий Колесников.



Дмитрий Клоконос подчеркнул всю важность события и отметил, что быть гражданином России – это большая ответственность. Майор полиции пожелал ребятам уверенно идти по жизни, хранить и преумножать традиции России.



С напутственными словами к школьникам обратился член Общественного совета при территориальном отделе Андрей Горбунов, который пожелал ребятам успешной учебы, чтобы она была только в радость, положительных эмоций, здоровья и всего самого доброго. Также свои слова поддержки молодым людям высказал Василий Колесников, который призвал юношей и девушек быть достойными гражданами нашей страны.



Школьники поблагодарили организаторов мероприятия за теплые слова, с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности и гордости, которое они испытали в этот день