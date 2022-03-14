Леонид Казинец: «Тот, кто купил сегодня квартиру точно не проиграет»

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Руководитель Национального объединения застройщиков, член бюро правления РСПП Леонид Казинец рассказал о том, как введение санкций скажется на рынке недвижимости, почему и насколько вырастут цены на жилье, а также пояснил, стоит ли самарцам сейчас покупать квартиру или брать ипотеку.

Леонид Казинец считает, что цены на недвижимость вырастут, но то падение спроса на недвижимость, которое сейчас наблюдают эксперты, никак не связано с санкциями. Людям нужны квартиры, нужны качественные офисы, нужны торговые центры, и это не имеет никакого отношения к действиям каких-то регуляторов за океаном, – отметил эксперт. По его словам, некоторое удорожание недвижимости произойдет в силу того, что более дорогими станут деньги.

«Мы видим действия Центробанка, который в понятных целях, чтобы исключить какие-то спекулятивные операции с иностранной валютой и по многим другим причинам поднял стоимость рефинансирования – значит стоимость кредитов возрастает. А когда кредиты дорожают, соответственно, дорожает и недвижимость, а это приведет к некоторому ускорению инфляции, и как следствие, к росту цен на недвижимость. По крайней мере, он будет довольно большой в этом году, дальше уже ситуация стабилизируется, – рассказал Леонид Казинец. – Сейчас многие застройщики поднимают цены на недвижимость, это, в первую очередь, связано с тем, что некоторая часть материалов подорожает, произойдет коррекция цен на снабжение, подрядчиков, комплектующие – довольно объективная история. То есть, Центробанк дает сигнал о том, что инфляция будет выше, соответственно, и цены тоже растут».

Эксперт отметил, что вложение в сфере недвижимости сейчас вполне оправданы, однако нужно понимать, что у нынешней ситуации есть ряд нюансов, которые необходимо учесть.

«Незачем поддаваться панике. Когда растет цена на валюту, то точно не надо ее в это время скупать – это контрпродуктивное действие. Если уж инвесторы зарабатывают, то они зарабатывают, когда двигаются против трендов. Двигаясь вместе с трендами рынка заработать нельзя, а вот покупать недвижимость, наверное, имеет смысл в той части, в которой цены подверглись коррекции, но не столь значительной. Это точно дает возможность сохранить накопления, – отметил эксперт. – С другой стороны, мы понимаем, что рост стоимости ипотеки произойдет, поэтому имеет смысл покупать недвижимость, если у людей есть эта возможность. В конце концов, квартиры всегда всем нужны, это точно не пропадет и точно никуда не переедет».

Леонид Казинец рассказал, что застройщики прилагают все усилия, чтобы даже изменения условий банковского финансирования не отразились на сроках и качестве сдачи квартир. Что касается доступности жилья, то это, скорее, ответственность финансовых институтов, в определенной степени забота Правительства об ипотечных ставках, о льготных ипотечных ставках, от возможности давать ипотечные кредиты с большей доступностью, - считает эксперт.

«Сейчас банки должны вести разъяснительную работу о том, что ипотеку имеет смысл брать, потому что, когда ставка рефинансирования ЦБ пойдет вниз, соответственно, и ипотечная ставка будет скорректирована. И поэтому ничего страшного нет в том, чтобы взять сегодня немного более высокую ставку, она безусловно в какой-то момент будет ниже. А если мы будем иметь довольно высокий процент инфляции, то эта ставка по отношению к индексации доходов и росту цен на недвижимость будет вполне оправданной. И тот, кто купил сегодня квартиру точно не проиграет, потому что он купил по ценам, которые коррелируются с предыдущими, – подчеркнул Казинец.

То есть, никто из застройщиков не поднял цены на 50%. Произошла коррекция на 10-15%. Это значит, что есть еще запас роста цен, и это точно правильная операция по сбережению своих доходов».

Эксперт прогнозирует рост цен на жилье и связывает это со стоимостью банковского кредита. Это стоимость фондирования не только для застройщика, но и для поставщиков материалов, для производителей, – уточняет он.

«Возможность дать оборотный капитал для застройщиков и производителей по какой-то приемлемой цене – это и есть основные механизмы, которыми государство, Минфин и Центробанк могли бы поддержать строительную отрасль для того, чтобы цены не улетали слишком вверх или не делали это слишком быстро, – подчеркнул Леонид Казинец.

По словам эксперта, стоимость стройматериалов повысилась – цены поднялись с 1 января на 10-15%. Однако, санкции почти не затронут недорогой класс строительства недвижимости, так как импортные материалы в этом классе используются минимально.

Фото: pixabay