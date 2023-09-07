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Ленинский район Самары отмечает 90-летний юбилей

7 сентября 2023 15:17
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Ленинский район - один из старейших районов Самары.

В среду, 6 сентября, в Окружном Доме Офицеров прошло торжественное мероприятие, посвященное празднованию 90-летнего юбилея Ленинского района. В мероприятии приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев, представители трудовой и ветеранской общественности, жители и гости Ленинского района.

Ленинский район - один из старейших районов Самары, был выделен как 2-ой район города в 1918 году. Являясь одним из старейших районов, занимает особое место в структуре города.

Глава региона отметил, что благодаря активности жителей район стремительно развивается: благоустраиваются парки и дворы района, уделяется внимание ремонту жилья (пример тому - восстановленный по инициативе людей дом Маштакова). Реализуются и масштабные проекты, ключевой из которых - новая станция метро «Театральная». Отдельно он поприветствовал ветеранов, людей, чьими трудами создавалась слава Ленинского района:

«Спасибо Вам огромное. Спасибо, что и сегодня Вы в строю. Спасибо за ваши идеи, за добрые советы и наставления, за патриотическое воспитание подрастающего поколения, за наставничество!»

Елена Лапушкина подчеркнула, что сегодня Ленинский - это динамичный, современный район, который является центром культурной, научной и деловой жизни Самары. Именно здесь был запущен первый самарский трамвай. Появился первый общественный парк – Струковский сад, в котором побывал во время своего визита в Самару Император Александр II и впервые прозвучал вальс Ильи Шатрова «На сопках Маньчжурии».

Иверский монастырь, расположенный на территории района, является старейшим архитектурно-историческим памятником второй половины 19-го века. А через весь Ленинский район проходит изюминка Самары – знаменитая самарская набережная. По поручению главы региона сейчас идет проектирование новой – 5-й очереди, которая станет многофункциональным общественным пространством и станет еще одним местом притяжения района.

Благодаря участию жителей в программах благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда», Губернаторскому проекту «СОдействие», городской программе «Твой конструктор двора» в районе преображаются общественные пространства и дворовые территории.

Жителей поздравили с юбилеем района, а выдающимся и самым активным вручили Почетные грамоты и Благодарственные письма.

 

Фото:    администрация Самары

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