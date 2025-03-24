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Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова

24 марта 2025 09:56
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Лекция психолога Елены Баишевой пройдет в Самаре в Музее Рязанова

30 марта (воскресенье) в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция практикующего психолога, когнитивиста, специалиста системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елены Баишевой. Тема встречи – «Служебный роман: психология и кино» (16+).
Важнейшая часть любого фильма – его персонажи. Их образы, особенности мышления, внутренний мир, поступки, взаимодействия с другими героями кинокартины доскональным образом продумываются сценаристами и режиссерами. За то время, пока персонаж на экране, зритель успевает полюбить его или возненавидеть, начать сопереживать его истории или проявить равнодушие.
В последние годы набирает популярность область исследования, изучающая взаимосвязь искусства кино и психологии. В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии).


На лекции посетителям будет предложено погрузиться именно во второе направление. Елена Баишева проведет анализ персонажей одного из самых популярных фильмов Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977, 6+). Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей – бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологию.
Гости узнают о комплексах Новосельцева, как они проявляются и кто Анатолий Ефремович – нарцисс или жертва. Также Баишева расскажет, почему отношения Ольги Рыжовой и Юрия Самохвалова были с самого начала обречены на неудачу. После лекции у посетителей будет возможность поговорить с Еленой Баишевой лично и задать ей вопросы.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cJ19oQ

Теги: Мероприятия

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