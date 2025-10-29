Легенды сборной России дадут урок футбола самарским детям 

74

Андрей Аршавин, Денис Глушаков, Александр Мостовой, Игорь Семшов, Александр Анюков и Руслан Пименов проведут фестиваль «Магнит футбола» для 300 мальчишек и девчонок из школ Самарской области, которые участвуют в программе Российского футбольного союза «Футбол в школе».

Такой фестиваль впервые пройдет на арене чемпионата мира 2018 - на «Солидарность Самара Арене».

Он станет частью спортивной программы международного форума «Россия - спортивная держава».

В рамках проекта РФС «Футбол в школе» в новом учебном году футболом на уроках физкультуры занимается почти 2 миллиона школьников из более чем 6000 школ во всех регионах России.

Мероприятие входит в программу главного спортивного форума страны «Россия — спортивная держава». Регистрация на форум открыта (https://forumsportrussia.ru/participants/become-a-member/), (https://forumsportrussia.ru/participants/become-a-member/) с программой можно ознакомиться на сайте (https://forumsportrussia.ru/programme/sport-programme/). (https://forumsportrussia.ru/programme/sport-programme/).

Организатор РСД-2025 – Министерство спорта Российской Федерации. Оператор – Фонд Росконгресс, при поддержке Правительства Самарской области. Стратегический партнер Форума – АО «Объединенная химическая компания «Уралхим».

Фото: минспорта СО