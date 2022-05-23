LADA поддержала крупнейший в мире полумарафон

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22 мая 2022 года в 85 регионах России на Забег.РФ вышли около 150 000 бегунов: в 09:00 по московскому времени состоялся синхронный старт – уникальная особенность Всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. Участвовать в празднике бега мог любой желающий в возрасте от 6 лет. При этом бегунам предлагалось 4 дистанции на выбор: 1, 5, 10 или 21,1 км. Маршрут забега был проложен с видами на знаковые достопримечательности городов.

В Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Ижевске автомобили LADA использовались для техподдержки, а кроме того, выполняли роль машин безопасности (pace cars), двигаясь впереди бегущих. В Санкт-Петербурге и Ижевске были организованы экспозиции, на которых болельщики могли познакомиться с современным модельным рядом LADA.

Представители АВТОВАЗа также приняли участие в шестом полумарафоне и показали высокие результаты. В Самаре в своей возрастной категории первое место на дистанции 10 км занял Владимир Миронов (Производство шасси), Ольга Харчева (Энергетическое производство) поднялась на третью ступень пьедестала.

Спорт и соревновательный дух – это часть корпоративной культуры LADA. На предприятиях Группы АВТОВАЗ регулярно проводятся соревнования в различных видах спорта. Бег, как основная легкоатлетическая дисциплина, занимает особое место: долгие годы традиционным забегом была «вазовская верста» на дистанцию автосборочного конвейера, а в 2016 году бренд стал автомобильным партнером фестиваля бега в Сочи Rosa Run.