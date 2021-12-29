"Лаборатория Касперского" обнаружила мошенническую схему под видом новогоднего розыгрыша

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"Лаборатория Касперского" обнаружила мошенническую скам-схему, действующую под видом новогоднего розыгрыша призов от крупных российских ритейлеров, рассказали в компании, передает РИА Новости.

"Для того, чтобы получить щедрое вознаграждение, пользователь должен пройти небольшой опрос — якобы, для повышения качества обслуживания в магазинах", - говорится в сообщении.

В компании выяснили, что в одних рассылках мошенники предлагают выиграть до 500 тысяч рублей, в других — до миллиона. Чтобы стать участником новогоднего розыгрыша, россиянам предлагают ответить на простые вопросы, а также разослать сообщение об акции нескольким контактам. Таким образом схема охватывает большее число людей.

На последнем этапе мошенники просят жертв перевести один рубль за доступ к базе данных розыгрыша. Так как сумма символическая, жертвы довольно часто идут на это, а у мошенников появляются данные их банковских карт, позволяющие им украсть намного больше.

Как отметила старший контент-аналитик Татьяна Щербакова, злоумышленники, рассчитывая на невнимательность пользователей, зачастую маскируются под известные бренды.

Фото : Лаборатория Касперского/РИА Новости