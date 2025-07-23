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Квас стал самым популярным летним напитком у жителей Самарской области

23 июля 2025 11:01
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Квас стал самым популярным летним напитком у жителей Самарской области

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса МТС AdTech выяснила, какие напитки предпочитают летом в регионах России. Исследование показало, что наиболее популярными напитками у жителей Самарской области стали квас, холодный чай и морсы.

Согласно данным опроса МТС AdTech, более 60% жителей страны стали меньше употреблять алкогольные напитки, из них 35% —  сократили употребления крепкого алкоголя. Тренд на здоровый образ жизни прослеживается и в уменьшении потребления сладких газированных напитков (34% респондентов) и энергетиков (33%).

За последний год 61% россиян стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе. Квас стали пить чаще 26% респондентов. Стоит отметить, что покупные летние напитки пользуются у опрошенных большей популярностью, чем напитки приготовленные самостоятельно — 78% опрошенных покупают напитки и только каждый пятый (22%) готовит их сам. 

Самым популярным летним напитком в Приволжском округе является квас. В любви к нему признаются 29% респондентов. Популярны также компоты и морсы, а также холодный чай и газировка. Реже всего отдают предпочтение свежевыжатым сокам и кофе со льдом.

Теги: Опрос

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