«Кузница кадров» поможет студентам и работающей молодежи региона повысить лидерские компетенции

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В Самарской области продолжается приём заявок на смены Школы молодёжного актива «Кузница кадров» для работающей молодежи, лидеров молодёжных совещательных структур, а также студентов вузов и ссузов. Подать заявку можно на портале «Молодежь России» по ссылке.

Смены будут проводиться в Молодежном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе. Для участников проведут тренинговую программу с экспертами из различных сфер деятельности, помогут разработать проекты, которые молодые люди смогут реализовать в своей образовательной или общественной организации, компании или предприятии.

«Чтобы быть хорошими специалистами и успешно строить карьеру уже недостаточно только обладать профессиональными знаниями. Важно уметь налаживать коммуникацию, уметь презентовать свои идеи, работать в команде, анализировать. Школа молодежного актива «Кузница кадров» как раз предлагает участникам прокачать эти «мягкие» навыки, причем сделать это с экспертами из различных областей. Вся тренинговая программа проекта строится на практике и общении. Многолетний опыт проведения «Кузницы» показывает эффективность такого подхода», – отметила руководитель Школы молодежного актива «Кузница кадров» Марина Бабаченко.

С 3 по 5 сентября пройдет смена для работающей молодежи и представителей молодежных совещательных структур, которая будет включать в себя два трека: «Будущее за нами» и «Ступени роста». На первом треке активисты молодежных парламентов и молодежного правительства повысят свои компетенции в области гражданской ответственности, взаимодействия с органами власти, а также создадут проекты по своим направлениям деятельности. Трек «Ступени роста» станет местом общения работающей молодежи, нетворкинга, обмена опытом и повышения компетенций в сфере карьерного и личностного развития.

С 6 по 9 сентября пройдет смена «Студенческое самоуправление в вузах», которая будет включать три трека: «Проводник успеха», «Профсоюз молодых», «В фокусе внимания». Участники первого направления смогут развить навыки и компетенции в сфере наставничества, сопровождения и коучинга. Принять участие в нём могут будущие педагоги, лидеры команд и кураторы академических групп. На треке «Профсоюз молодых» соберутся обучающиеся

2 – 3 курсов, занимающиеся защитой прав студентов. Вместе с экспертами они погрузятся в локальные, региональные и федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие профсоюзное движение. Участники трека «В фокусе внимания» будут изучать механизмы продвижения проектов, услуг, мероприятий общественных организаций с помощью цифровых технологий.

Еще одна смена «Студенческое самоуправление в вузах и ссузах» соберет активистов патриотических, добровольческих объединений и организаторов студенческих мероприятий. Пройдет она с 10 по 13 сентября. Трек «ПатриоТЫ» позволит повысить свои компетенции в сфере организации патриотических мероприятий разных уровней и форматов. Для волонтёров проведут трек «Добро на Волге», на котором участники познакомятся с актуальными добровольческими практиками и проектами. На треке «Центр событий» участники научатся создавать необходимые условия для проведения мероприятий и обеспечивать организационную, ресурсную и финансовую поддержку разного рода проектов.

С 14 по 17 сентября пройдет смена «Студенческое самоуправление в ссузах». На треке «Время возможностей» участники изучат лучшие университетские практики, получат инструменты работы в команде при организации мероприятий и клубов по интересам. Трек «Первые в СПО» будет организован совместно с «Движением Первых». На нём участники спроектируют стратегию личного развития, а также разработают мероприятие для своей образовательной организации.

Школа молодёжного актива «Кузница кадров» является частью программы комплексного развития молодежи Самарской области «Регион для молодых», которая реализуется в рамках национального проекта «Образование». Организатором проекта выступает Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи Самарской области.

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