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Курсанты СЮИ посетили ИК-5 УФСИН СО

14 декабря 2023 14:59
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Курсанты посетили карантин, отряды жилой зоны, строгих условий отбывания наказания, штрафной изолятор учреждения.

Согласно плана воспитательной работы, вС курсанты СЮИ совершили поездку в исправительное учреждение №5 УФСИН региона.

Экскурсию провел начальник учреждения полковник внутренней службы Иван Хлоповской. Иван Анатольевич отметил, что учреждение было образовано в августе 1938 года. Тогда колония производила обувь и мебель. Велик вклад учреждения в экономику Куйбышевского района города Самары. Осужденные участвовали в строительстве таких заводов как Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, долотный завод. Кроме того возводились жилые комплексы для рабочих и служащих. Также успешно развивалось мебельное производство. Несколько лет подряд колония удерживала переходящее знамя за лучшие производственные показатели по УФСИН.

Что касается сегодняшнего времени, то сотрудники ИК-5 успешно решают задачи по соблюдению правопорядка и законности, добиваются высоких производственных показателей.

Экскурсия получилась весьма содержательной. 

Курсанты посетили карантин, отряды жилой зоны, строгих условий отбывания наказания, штрафной изолятор учреждения.

В завершении организатор экскурсии ответил на многочисленные вопросы будущих офицеров. И нацелил их на достижение успехов в учебе и дисциплине, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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