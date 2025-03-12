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Курсанты Самарского юридического института ФСИН России позанимались со школьниками

12 марта 2025 10:00
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Курсанты Самарского юридического института ФСИН России позанимались со школьниками

Курсанты Самарского юридического института ФСИН России – единственного в областной столице вуза силовой структуры провели занятия по обучению строевым приемам и обращению с автоматом Калашникова с учениками шестых, седьмых и восьмых классов самарских гимназий № 4 и № 133. В роли педагогов выступили третьекурсники Ильназ Курбангалиев, Арсений Бушуев и Евгений Кучма.

Первая часть уроков проходила в форме ознакомительной беседы о базовых понятиях строевого дела: строй, шеренга интервал, дистанция, фланг, фронт, тыльная ширина строя, глубина строя. А также объяснялось: зачем все это нужно. Для визуального представления использовалась интерактивная презентация, в которую были включены ответы учеников на вопросы викторины по закреплению полученных знаний. На втором этапе уроков проводилась практическая отработка навыков по строевой подготовке.

Завершалось занятие знакомством с практическими приемами разборки и сборки учебного автомата АК-74М, а также навыкам прицеливания и стрельбы.

– На таких занятиях мы объясняем зачем это вообще нужно – «строем ходить». Ведь, не все понимают, для чего это в двадцать первом веке. А это своеобразный, проверенный даже не веками, а тысячелетиями, тренинг на сплочение группы, выработку навыков совместных действий, соблюдения дисциплины, выполнения команд. Это то, что делает из разрозненной группы людей команду, способную выполнять задачи. А навык обращения с оружием – это то, что должен уметь каждый гражданин, независимо от пола и возраста, которому не безразлична судьба его Родины, его близких и родных. Не пригодится – не страшно. Страшно, если понадобится, а его нет, – считает курсант третьего курса Арсений Бушуев.

- В прошлом полугодии мы видели, как курсанты проводят занятия со старшеклассниками, и нам очень хотелось, чтобы и мы участвовали, поэтому с большим вниманием слушали их рассказы, пробовали свои силы в строевой подготовке. А потом нам самим дали возможность разобрать и собрать автомат. И объяснили, почему навык этот так важен. В боевой обстановке автомат может заклинить, несмотря на его высокую надежность. И надо уметь быстро его разобрать и устранить причину задержки. На это, как рассказали курсанты, может понадобиться, при хорошем опыте, лишь несколько секунд, и оружие снова готово к стрельбе, – поделился впечатления от занятия ученик восьмого класса Артем Рыбалко.

Администрации школ выразили благодарность за организацию и проведение интересных занятий и выступили с предложениями провести совместно с курсантами СЮИ ФСИН России занятие в рамках городского квеста «Код-2025», посвященного празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественный войне на базе гимназии № 4.

На данный момент за шесть месяцев через эти курсы начальной военной подготовки прошли 2900 учеников с пятого по одиннадцатый класс из двадцати одной самарской школы.

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