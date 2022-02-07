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Курьеры Delivery Club в Самаре будут помогать отряду «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей

7 февраля 2022 11:57
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Курьеры Delivery Club в Самаре будут помогать отряду «ЛизаАлерт» в поиске пропавших людей

Сервис доставки готовой еды и один из лидеров рынка доставки продуктов питания Delivery Club и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» объявляют о начале сотрудничества. Курьеры сервиса будут получать ориентировки о пропавших людях и инструкции о том, как им помочь. Система коммуникации сервиса с курьерами позволит распространять информацию не только оперативно, но и локально — в первую очередь ориентировки будут отправляться тем курьерам, которые доставляют еду в районе, где в последний раз был замечен человек. 

«Прямо в эту минуту на улицах находятся несколько десятков тысяч сотрудничающих с нами курьеров. Они проходят через пешеходные переходы, дворы, заходят в подъезды, торговые центры. Они видят гораздо больше обычного человека, едущего из дома на работу и обратно. И наши курьеры, и курьеры других компаний не раз помогали людям, попавшим в сложные ситуации. За последние годы они стали важной частью городской среды, поэтому сотрудничество с отрядом “ЛизаАлерт” показалось нам логичными и правильным шагом», — комментирует пресс-служба Delivery Club.

На первом этапе ориентировки будут получать курьеры из Самары и еще 30 крупнейших городов страны, в будущем география проекта будет расширена на всю территорию России, где есть курьеры сервиса.

«В городах пропадает большое количество людей - это и дети, и взрослые, и пожилые. Около 80% заявок на поиск пропавших, поступающих в отряд "ЛизаАлерт",  –– городские. Чем больше участников поиска, тем выше шансы найти пропавшего человека. Мы надеемся, что  курьеры Delivery Club помогут нам в сборе информации и свидетельств о пропавших, которые мы будем оперативно проверять. Для нас ценно, что крупные компании не остаются в стороне от таких серьёзных социальных проблем общества, как пропажа людей. Вместе мы сможем больше!», — комментирует Наталья Дементьева, руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Ранее Delivery Club объявил, что с 2022 года все офисные сотрудники сервиса будут регулярно работать курьерами. Деньги, которые они заработают, сервис потратит на покупку оборудования для поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». 

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