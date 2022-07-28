Кульминация форума: Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели площадки и пообщались с участниками «iВолги»

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28 июля, в заключительный день работы десятого юбилейного Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» на Мастрюковской поляне состоится торжественная церемония закрытия и будут подведены итоги работы форума. Пообщаться с участниками и осмотреть организацию площадок «iВолги» приехали полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округа Игорь Комаров и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году на участие в форуме было подано рекордное количество заявок - свыше 20,5 тысяч из 78-ми регионов нашей страны, а также ДНР и ЛНР. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, на Мастрюковской поляне собрались самые активные, инициативные, талантливые ребята. Для участников юбилейной «iВолги» была подготовлена насыщенная и интересная образовательная и культурно-досуговая программа.

Дмитрий Азаров подчеркнул: конкурс самый серьезный за все годы проведения «iВолги» - более 10 человек на место. «Сюда, действительно, попадают лучшие из лучших», - отметил Глава региона.

Знакомство с фестивальной поляной Дмитрий Азаров и Игорь Комаров начали с посещения «Культурного центра» и осмотра площадки инклюзивного городка. Ребята с ограниченными возможностями здоровья принимают участие в образовательной программе смен, в рамках которых они прошли отбор, и в активностях форума, защищают свои проекты.

Губернатор Самарской области и полпред Президента РФ в ПФО обсудили перспективу создания новых инклюзивных площадок в регионах, откуда ребята приехали на форум. Ценный опыт, полученный здесь, и взаимодействие с органами власти позволят эффективно развивать это направление в других городах.

Дмитрий Азаров предложил участникам инклюзивного городка собраться всем вновь в сентябре в формате видеосвязи и обсудить идеи создания таких городков в регионах уже более предметно и подробно. Участники единогласно поддержали идею и уже готовы включиться в эту работу.

Ребята поблагодарили Игоря Комарова и Дмитрия Азарова за возвращение форума после пандемии, поддержку инклюзивного движения в России и, в частности, в Самарской области, за то, что их слышат и их потребности, идеи и предложения не остаются без внимания.

Также Глава Самарской области и Полпред пообщались с «серебряными волонтерами». Специальное направление «Серебряные волонтеры» представлено на форуме с 2016 года. В этом году форум собрал порядка 30 активистов, лидеров «серебряного» возраста из Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Удмуртии, Саратовской и Самарской областей. Самому старшему участнику - 82 года.

Впервые в очном формате в направлении «Детская iВолга» принимали участие самые юные активисты - порядка 140 представителей Российского движения школьников от 16 до 17 лет в сопровождении педагогов-кураторов. Поддерживая сквозную тему форума - единство народов нашей страны - ребята создали «Словарик диалектизмов», куда включили слова, которые используют в разных регионах страны.

Результатом смены «Детская iВолга» стало создание «Банка проектных инициатив РДШ», который включает проекты детей, а также идеи педагогов, которые можно будет использовать в работе в регионах ПФО и на федеральном уровне.

В ходе встречи с Игорем Комаровым и Дмитрием Азаровым участники детской смены рассказал о своих впечатлениях и проектах, которые они разрабатывали.

Александр Чурсин из Саратовской области признался: «Жить в палатке, видеть эту природу, общаться с ребятами, чувствовать эту непередаваемую самарскую атмосферу и огромную радость от того, что ты сюда попал - такой шанс выпадает редко. Я очень рад, что смог прокачать свои знания на этом форуме».

Дмитрий Азаров и Игорь Комаров осмотрели шатры делегаций регионов ПФО, наградили победителей финала чемпионата «iВолги» по футболу и приняли участие в сборке карты Приволжского федерального округа.

В течение форума творческие группы от каждого из 14 регионов ПФО изучали искусство каллиграфии и леттеринга и расписывали свои фрагменты карты в разных техниках. На карту своего региона участники наносили тэги - ассоциации со своей малой родиной. Каждая команда собрала список из 30 слов-тегов, которые описывают их территорию.

Вместе с Игорем Комаровым и Дмитрием Азаровым, а также главой Саратовской области Романом Бусаргиным и врио главы Республики Марий Эл Юрием Зайцевым участники форума установили последние фрагменты карты на общую основу.

Впервые на площадке Форума был создан полноценный научный кластер, представленный выставкой научно-технического творчества молодежи. Свои работы представили молодые исследователи, студенты и аспиранты образовательных учреждений и научных организаций, молодые специалисты предприятий и учреждений регионов Приволжского федерального округа.

Экспонаты выставки были предоставлены тремя научными образовательными центрами: Научно-образовательным центром мирового уровня «Инженерия будущего», Пермским научно-образовательным центром мирового уровня «Рациональное недропользование», Научно-образовательным центром мирового уровня «Техноплатформа 2035» и входящими в их состав образовательными организациями, а также крупными индустриальными партнерами.

С первых дней работы форума выставка пользовалась большой популярностью среди гостей и участников. Ежедневно площадку посещали порядка 150 человек.

Для форумчан была подготовлена и насыщенная увлекательная программа с проведением занятий по тематике совершенствования, продвижения и развития научных разработок, тренингов, мастер-классов, научно – проектных игр, дискуссий, квизов.

Всего на выставке было представлено более 60 экспонатов, среди которых почти половина – более 30 – от Самарской губернии.

Кроме того, 14 разработок – по одному от каждого региона Приволжского федерального округа – приняли участие в конкурсе научно-технического творчества молодежи ПФО. В проектах участников нашли отражение инновации в сфере робототехники, IT-технологий, совершенствования производственных технологий, экологии, сельского хозяйства, туризма, медицины, нефтегазовой промышленности.

Напомним, молодежный форум «iВолга» проходит по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, под патронатом Полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Правительства Самарской области.

«Очень большое значение имеет форум в ПФО. Во-первых, потому что молодежь – это наше будущее, - подчеркнул Игорь Комаров. – И действительно «iВолга» собирает таких ребят, которые могут сделать его светлым и хорошим. Мы видим с каждым годом, что развивается и качество подготовки программ - организаторы играют здесь очень большую роль, и видим, что ребята становятся с каждой новой «iВолгой» становятся более подготовленными, целеустремленными. Видим это и по уровню проектов, которые они представляют, и по вопросам, которые обсуждаются».

Полпред отметил, что участники форума ставят перед органами власти новые задачи.

«iВолга» – это не только самореализация ребят, но и наша ответственность за создание возможностей для их самореализации. Я уверен, мы будем уделять большое внимание совершенствованию организации и открытию больших возможностей перед ребятами», - заявил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

В этом году участники особенно отмечали высокий уровень организации форума, который традиционно проводится на самарской земле.

«Мы всегда спрашиваем самих участников форума о том, что бы они хотели изменить, как они видят будущее нашего форума. И в этом залог развития «Иволги» и сегодня, и завтра, и послезавтра. Иволга будет меняться, модернизироваться, будет следовать времени, будет это время опережать, потому что здесь талантливые, креативные люди, которые щедро делятся своими идеями, что дает новую жизнь нашему прекрасному молодёжному форуму», - отметил Дмитрий Азаров, объясняя высокий интерес и популярность форума у талантливой, инициативной молодежи.

Игорь Комаров также отметил, что во время общения с участниками делегаций не раз сегодня звучали предложения о том, чтобы продлить «iВолгу», проводить ее чаще.

«Чувствуется, что по «iВолге» соскучились. Соскучились и мы. И сегодня мы так же радовались успехам ребят вместе с ними», - заключил Полпред.

Фото: пресс-служба правительства СО