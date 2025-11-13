«Кубок Победы. Волга»: в Самаре ветеранам СВО вручили адаптивную одежду и наградили медалями

92

В Самарской области состоялось значимое событие, объединившее спорт, высокие технологии и адресную поддержку ветеранов специальной военной операции. В рамках программы поддержки ветеранов трое участников СВО получили инновационные комплекты адаптивной одежды, а двадцать военнослужащих были награждены медалями за участие в фиджитал-турнире «Кубок Победы. Волга».

Мероприятие, организованное Самарским филиалом государственного фонда «Защитники Отечества», продемонстрировало комплексный подход к реабилитации и социальной интеграции ветеранов, получивших ранения.

Ключевым элементом поддержки стала программа по обеспечению ветеранов с инвалидностью специальной адаптивной одеждой «нового поколения». Эти комплекты, учитывающие особенности здоровья и физической формы, предназначены как для реабилитации и занятий спортом, так и для повседневной жизни. Одежда выдается ветеранам бесплатно.

Первыми получателями специальных комплектов (летнего, зимнего и демисезонного) стали трое ветеранов из Самарской области:

- Денисов Сергей Сергеевич (г. Тольятти);

- Мызгин Алексей Николаевич (г. Октябрьск);

- Печенкин Михаил Сергеевич (г. Тольятти).

Потребность в подобной адаптивной одежде велика: только с сентября в Центральный аппарат фонда подано более 60 заявок.

Кульминацией мероприятия стало торжественное вручение медалей участникам фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга», который прошел в Самаре в рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Турнир объединил 20 ветеранов СВО, для которых современные технологии и спорт стали частью реабилитации и новой активной жизни.

По итогам соревнований именно наши ребята взяли главную награду турнира. В их числе - участники программы «Школа героев», которая принята по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской – «Время героев».

«Было по-настоящему интересно попробовать свои силы в уникальном формате, объединяющем цифровую и физическую реальности. Каждый этап был вызовом и возможностью доказать себе и команде, на что мы способны, - отметил помощник Губернатора Самарской области, выпускник региональной программы «Школы героев» и член Ассоциации ветеранов СВО Максим Меделяев. - А особенно волнительно было получать заслуженный Кубок из рук настоящего олимпийского чемпиона – это невероятное признание и мощнейший стимул. Считаю, что спорт не просто помогает вернуться к активной жизни; для многих, кто прошел через зону боевых действий, это становится мощнейшим катализатором, источником новых сил и смысла».

Сейчас фиджитал спорт активно развивается. По поручению губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области проводится работа по созданию необходимой инфраструктуры для занятий фиджитал спортом, в том числе, создание сети фиджитал-центров в крупных городах и муниципалитетах.

Выступая на церемонии, руководитель самарского филиала госфонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова подчеркнула важность поддержки ветеранов и их интеграции в полноценную жизнь после тяжелых ранений.

Сегодня Самарская область является одним из лидеров в развитии адаптивного спорта в России. Регион стал первым, где были созданы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных клубах «Лада» и ЦСК ВВС. Кроме того, первый в России региональный демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта в Самаре в рамках форума «Россия – спортивная держава» лично посетил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Фото - пресс-служба самарского филиала фонда «Защитники Отечества»