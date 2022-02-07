Ксения Собчак помогла открыть собственный бизнес девушке, пострадавшей в ДТП в Сочи

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Известная российская телеведущая Ксения Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП со смертельным исходом в Сочи, пишет rg.ru.

"С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии, - сообщила Собчак на своей странице в Instagram. - И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь".

Выяснилось, что девушка мечтала о студии, где сможет работать фотографом. Ксения Собчак осуществила ее мечту. Фотостудия открылась в подмосковном Звенигороде.

Напомним, резонансное ДТП произошло 9 октября прошлого года на трассе Красной Поляны. В салоне автомобиля Mercedes, 40-летний водитель которого признал свою вину в аварии, находилась Ксения Собчак. При обгоне он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, 35-летняя пассажирка которого скончалась на месте.

Фото: скриншот видео