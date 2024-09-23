Ксения Редина из Самарской области стала лучшим сыроваром России

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Состоялось торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сыровар». Конкурс был организован Минтрудом РФ, Правительством Самарской области и проходил на площадке Самарского государственного аграрного университета.

«Лучший сыровар» - номинация новая, это важное направление деятельности, ведь пищевая промышленность – это обеспечение здоровья населения и пищевой безопасности страны, а значит основа жизни и экономики, - отметил заместитель директора департамента занятости населения и трудовой миграции Министерства труда и социальной защиты населения РФ Александр Савельев - Надеюсь, что обменявшись опытом в ходе конкурса, участники, приехав в свой регион, смогут транслировать полученный опыт и применить необходимые навыки для улучшения своей профессиональной деятельности».

Участники состязались в теоретических знаниях и в практических навыках. Проверка теории - это тест из 20 вопросов, которые проверяли знание технологии по переработке молока, производству сыра. В билете были и две ситуационные задачи. Практический модуль включал определение технологических свойств молока и приготовление адыгейского сыра.

Результаты участников оценивали члены экспертной рабочей группы – представители аграрных вузов и сыровары из разных регионов России. Окончательные итоги подводила Центральная конкурсная комиссия.

«Прекрасно были подготовлены рабочие места для варки сыра и анализа молока, - поделился профессор Чувашского государственного аграрного университета, член жюри Геннадий Ларионов, - все участники были в одинаковых условиях и в целом хорошо справились с заданиями».

Третье место заняла представитель Республики Адыгея Светлана Гарагуля, второе место - представитель Чувашской республики Ольга Кошелева.

А лучшим сыроваром России стала Ксения Редина из КФХ «Рузанов Владимир Юрьевич» Самарской области.

«На региональном этапе я заняла второе место и поэтому к финалу готовилась особенно серьезно, - рассказала Ксения Редина. - Семья помогала мне, освободила время для занятий. Победе я, конечно, очень рада, но еще важнее участие и знакомство с другими сыроварами».

Основная задача Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» - популяризация рабочих профессий. В следующем году планируется увеличить число номинаций конкурса с пяти до двадцати. Номинации выберут по самым востребованным профессиям, которые будут определены, исходя из прогноза кадровой потребности на предприятиях страны.

Фото: Минтруд Самарской области