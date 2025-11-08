Крестный ход пройдет в Самаре 21 ноября

158

В Самаре 21 ноября 2025 года состоится Крестный ход. Он пройдет в день памяти Архистратига Михаила и прочих небесных сил — покровителей церкви и заступников воинов. Об этом сообщили в Самарской митрополии.

Крестный ход отправится от Софийского собора (ул. Соколова, 1а) до часовни святителя Алексия Московского (ул. Максима Горького, 80/1). Начало шествия — в 11:30. А до этого митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий совершит богослужение. Оно пройдет в 9:00. Тех, кто хочет принять участие в божественной литургии и шествии, просят учитывать погодные условия и заблаговременно прибывать к началу мероприятий, пишет Самара-КП.