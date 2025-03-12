Кремль временно приостановил набор в "школу губернаторов"

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Очередной набор в "школу губернаторов" отложен, пишет РБК со ссылкой на источники.

Обычно набор проводится весной. По основной версии, он приостановлен ввиду высокой приоритетности других программ – "Время героев" и "Лидеры России. Политика".

"Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более "школа губернаторов" уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев. Но это не значит, что этот проект закрывается", – пишет РБК со ссылкой на источник.

Предполагается, что "школа губернаторов", под которой прежде всего понимают образовательную программу на базе Высшей школы госуправления при РАНХиГС, может возобновить набор осенью. Она напрямую курируется внутриполитическим блоком Администрации президента РФ. Именно из выпускников этой школы часто отбирают потенциальных глав регионов. Например, когда-то обучение по программе прошли нынешний губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Новгородской области Александр Дронов. При этом само по себе окончание обучения в "школе губернаторов" не гарантирует получение должности.