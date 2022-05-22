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КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры

22 мая 2022 16:14
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Участие в ней приняли порядка 5 тысяч школьников.

КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры, участие в ней приняли порядка 5 тысяч школьников, передает ТАСС. Об этом в воскресенье сообщается в Telegram-канале партии.

Мероприятие приурочено к 100-летнему юбилею Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов повязал пионерам галстуки, а они произнесли торжественную клятву. Перед детьми также выступили депутаты Госдумы от фракции КПРФ, ветераны партии и комсомола.

Как отметил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, пионерия в России останется, несмотря на создание общественно-государственного общероссийского движения "Большая перемена", и объединяться организации не будут. "В объединении нет никакой необходимости, нужно, чтобы разные организации развивались. В рамках общероссийского движения, конечно, будем участвовать во всех мероприятиях, форумах и делать все для развития разных общественных организаций, это важно - многообразие и воспитательная функция должны быть", - сказал он ТАСС.

Афонин добавил, что КПРФ продолжит развивать пионерию. "С точки зрения взаимодействия, развития детского движения, мы всегда выступали за. Поэтому то, что мы положительно к этой инициативе относимся в целом, к созданию общероссийского движения, как раз показывает то, что наши депутаты Нина Останина, Владимир Исаков стали соавторами этого законопроекта. Конечно, пионерская организация, как самостоятельная организация будет развиваться, мы ей будем максимально уделять внимание", - резюмировал депутат.

 

Фото:    Сергей Карпухин/ТАСС

Теги: Мероприятия

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