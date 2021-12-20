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Цель проекта – пропаганда моральных, нравственных и духовных идей и ценностей, привлечение осужденных к культуре и искусству
КП-1 Самарской области вместе с молодежным драмтеатром Тольятти реализует социально-культурный проект
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КП-1 Самарской области вместе с молодежным драмтеатром Тольятти реализует социально-культурный проект

20 декабря 2021 16:17
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Цель проекта – пропаганда моральных, нравственных и духовных идей и ценностей, привлечение осужденных к культуре и искусству

Цель проекта – пропаганда моральных, нравственных и духовных идей и ценностей, привлечение осужденных к культуре и искусству.

В рамках реализации этого социально-культурного проекта состоялась премьера пьесы Александра Вампилова «Метранпаж». Постановку осуществил режиссер молодежного драматического театра, призер II Международного фестиваля камерных спектаклей «Театромагия» Юрий Раменский. Участники спектакля – осужденные. Театральному событию предшествовала большая подготовительная работа. Напряженные репетиции самодеятельных артистов, изготовление реквизита.

По окончании мероприятия режиссеру было вручено благодарственное письмо.

Начальник КП-1 подполковник внутренней службы Евгений Белан отметил, что мероприятие направлено на развитие культуры у осужденных и способствует улучшению морально-психологического климата среди них, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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