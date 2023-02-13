Кованые изделия кошкинского кузнеца разлетелись не только по всей России, но и по всему миру

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Кузнеца Олега Формального в Кошках знают все жители. В райцентре его работы можно увидеть практически на каждом шагу, встречаются они и в других селах региона. Более того, кованые изделия сельского мастера разлетелись не только по всей России, но и по всему миру, сообщает Агро-Информ 63.



Чего только кошкинский кузнец не делает из металла: беседки, скамейки, фонари, фигуры животных. От миниатюрных работ до огромных инсталляций. Но больше всего мастер тяготеет к военной атрибутике: кует средневековые шлемы, мечи с топорами, щиты, плетет кольчуги. И все это с исторической точностью.



– Увлекся историей древнего мира еще в четвертом классе. Из пластилина лепил всякие замки, солдатиков. Это занятие мне очень нравилось. После армии решил как-то сделать настоящий меч, с него и началось мое увлечение. Никто специально меня этому не учил, – рассказывает Олег Формальный. – Сначала считал свои шлемы и кольчуги, но после 80 штук сбился и перестал.



Некоторые металлические изделия кошкинского кузнеца перекочевали в краеведческие музеи Самарской области и не только, а многие были подарены высокопоставленным чиновникам и известным людям. В списке получателей – государственный деятель Сергей Кириенко, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович, бывший президент Франции Николя Саркози и многие другие.



Кузнечным делом Олег Формальный занимается больше 30 лет, из них 20 лет посвятил работе в мастерской местного Дома культуры. При ДК возглавляет кружок для мальчишек: учит их традиционному ремеслу. За эту деятельность кошкинский кузнец в 2023 году был признан лучшим работником культуры.

Фото: Агро-Информ 63