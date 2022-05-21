Космонавты проверили причаливший к МКС после череды сбоев новый американский корабль Starliner

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Российские члены экипажа МКС проверили новый американский корабль Starliner, который в ночь на субботу пристыковался к станции после нескольких сбоев, передает корреспондент ТАСС космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.

По его словам, члены экипажа осмотрели корабль, индикатор невесомости и человекоподобное тестовое устройство "Рози Рокетир". Его задача - с помощью 15 датчиков измерять нагрузки, которые в дальнейшем придется испытать астронавтам.

В ночь на субботу разработанный компанией Boeing космический корабль Starliner спустя сутки после старта произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). За два часа до этого Starliner произвел несколько коррекционных маневров и сблизился с МКС на расстояние около 400 метров, после чего медленно начал приближаться к своей цели. Изначально планировалось, что корабль пристыкуется к станции в 02:10 мск. Однако во время стыковки возникло несколько технических неполадок, в том числе со стыковочным механизмом.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт ТАСС. Сейчас его возглавляет космонавт Олег Артемьев. Первым специальным корреспондентом агентства на МКС был Александр Мисуркин.

Фото: Екатерина Москвич/ТАСС