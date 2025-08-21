187

Корпоративные волонтёры губернии готовятся к Международному спортивному форуму

«Россия — спортивная держава»

В Самаре прошло рабочее совещание по вопросам развития и поддержки корпоративного волонтёрства. Ключевой темой встречи стало формирование волонтёрского корпуса XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который пройдёт в ноябре 2025 года на площадках Самары и Тольятти. Чтобы стать волонтёром форума необходимо подать заявку до 15 сентября на платформе Добро.рф: https://dobro.ru/event/11244427.

В обсуждении приняли участие представители крупнейших предприятий региона — АО «Газпром трансгаз Самара», филиала «Самарский» ПАО

«Т Плюс», ПАО «ОДК-Кузнецов», Куйбышевской железной дороги филиала ОАО «РЖД», филиала ПАО «Россети Волга» — «Самарские распределительные сети», АО «РКЦ «Прогресс», Электрощит Самара, а также представители органов власти и Центра привлечения и подготовки волонтёров форума.

«Сегодня особенно важно, что к подготовке форума подключаются и крупные предприятия региона. Только объединяя усилия государственных структур, некоммерческого сектора и бизнеса, мы можем создать сильный волонтёрский корпус, который поможет обеспечить проведение такого масштабного события, как Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» на высочайшем уровне», — подчеркнул министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.

Корпоративное волонтёрство в Самарской области активно развивается – во многих корпорациях действуют программы корпоративной и социальной ответственности. На совещании представители предприятий выразили готовность поддерживать сотрудников, которые захотят присоединиться к волонтёрской программе.

«Встреча стала важным шагом в развитии волонтёрства. Мы верим, что именно через социально значимые инициативы можно по-настоящему изменить мир вокруг. Электрощит Самара стремится поддерживать проекты региона и вовлекает своих молодых специалистов, в том числе и в волонтёрскую деятельность, где наши сотрудники могут получать новые навыки и проявить себя» — специалист по продвижению бренда, председатель Совета молодёжи Электрощит Самара Павел Ивашев.

Также на совещании отметили, что участие корпоративных волонтёров в таких крупных проектах – это возможность получить новый опыт, который в будущем может быть применен и в работе.

«Волонтёрский штаб Куйбышевской железной дороги на платформе Добро.рф — это более 5800 волонтёров, из них свыше полутора тысяч — в Самарской области. Это одна из самых активных команд, которая регулярно участвует в организации крупных мероприятий регионального и федерального уровня. Для нас очень важно поддерживать добровольчество в регионе: ребята помогают не только на массовых мероприятиях, но и в социальных проектах, в том числе в гуманитарных миссиях. Мы уверены, что участие в форуме «Россия — спортивная держава» станет для наших волонтёров новым опытом и серьёзным вкладом в общее дело», — отметила Анна Левковская, ведущий специалист по управлению персоналом Куйбышевской железной дороги.

Волонтёры форума будут помогать по 15 направлениям: сопровождение делегаций, координация деловой, спортивной и культурной программы, аккредитация, работа со СМИ, транспортная логистика, организация питания, контроль доступа и другие. Волонтёрами форума могут стать граждане РФ, а также иностранные граждане проживающие в России от 18 лет и от 16 лет — для направления «Волонтёры города-организатора».

Каждого волонтёра форума ждёт фирменная экипировка, питание и страхование здоровья. Кроме того, участие даёт возможность попрактиковать иностранные языки, получить новые навыки коммуникации и организации, опыт работы в международной команде, а также возможность завести полезные знакомства. Всё это станет серьёзным вкладом в личное и профессиональное развитие.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Заявочная кампания по набору волонтёров продлится

до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11244427.

Фото: министерство молодежной политики Самарской области