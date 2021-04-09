Корабль "Ю. А. Гагарин" пристыковался к МКС

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Корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") с тремя членами экипажа долетел до МКС по двухвитковой схеме. Он пристыковался к модулю "Рассвет", следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса, передает ТАСС.

На корабле к МКС причалили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена в пятницу с Байконура в 10:42 мск.

Пилотируемый корабль "Союз МС-18" получил имя "Ю. А. Гагарин", которое нанесено на поверхность экранно-вакуумной теплоизоляции бытового отсека корабля. Оно было дано в честь 60-летия первого в истории человечества полета в космос, которое в мире будут отмечать 12 апреля.

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС