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Корабль "С. П. Королев" с тремя российскими космонавтами пристыковался к узловому модулю "Причал"

18 марта 2022 23:25
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На борту корабля находятся три выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Пилотируемый корабль "С. П. Королев" ("Союз МС-21") с тремя российскими космонавтами - Олегом Артемьевым, который станет вторым специальным корреспондентом ТАСС на МКС, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым - пристыковался к узловому модулю "Причал", передает корреспондент ТАСС из Центра управления полетами.

Это первая пристыковка транспортного корабля к модулю "Причал". Полет до МКС проходил по двухвитковой схеме.

Корабль носит имя знаменитого советского конструктора, основоположника пилотируемой космонавтики Сергея Королева. А сам запуск назывался "бауманский старт", поскольку на борту корабля находятся три выпускника МГТУ им. Н. Э. Баумана. Они проведут на МКС 195 суток и вернутся на Землю 30 сентября.

Изначально стыковка должна была проходить в автоматическом режиме, однако проходила в ручном. На дальности 30 метров было выполнено зависание, после чего корабль продолжил сближение. Также на расстоянии трех метров было выполнено зависание, позже "С. П. Королев" пристыковался к модулю "Причал".

На время полета членов экипажа запланировано более 50 экспериментов различной тематики: космическая биология и физиология, космическое материаловедение, физика космических лучей, отработка перспективных космических технологий и т. п. Как сообщил космонавт Артемьев, на экспедицию запланировано семь выходов в открытый космос. По его словам, один выход запланирован с итальянским астронавтом Самантой Кристофоретти, остальные - с Денисом Матвеевым.

 

Фото:   соцсети

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