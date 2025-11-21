Концепцию памятника бойцам СВО, который планируется установить в парке Победы, обсудили в Самаре

118

20 ноября глава города Самары Иван Носков (https://t.me/ivan_noskov_samara) вместе с представителями Ассоциации ветеранов СВО Самарской области и семьями участников специальной военной операции обсудил концепцию памятника бойцам СВО, который по инициативе Ассоциации ветеранов СВО Самарской области планируется установить в парке Победы.

Согласно концепции, представленной скульптором, памятник будет выполнен в виде амфитеатра с информационными опорными конструкциями и центральной скульптурной композицией бойца.

«Скульптор Денис Стритович представил достойный макет, торжественный, но не без замечаний. Родным участников СВО хотелось бы большей камерности, теплоты от монумента, а ветераны отметили, что оружие в руках героя СВО следовало бы сделать более современным для сохранения исторической правды. Считаю, что памятник не должен быть «безликим», за ним должна стоять какая-то история подвига, героического поступка. Либо история о том, как важно в любой ситуации и в любое, даже самое непростое время оставаться человеком. Он должен дать понять следующим поколениям, какими мы были, чем жили, гордились, к чему стремились», – отметил глава города Самары Иван Носков.

Участники встречи обсудили концепцию памятника и нюансы, которые необходимо учесть при реализации проекта.

С учетом всех поступивших замечаний и предложений макет памятника будет доработан, после чего его представят на общественное обсуждение.

Фото: пресс-служба администрации Самары