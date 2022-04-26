контроль за использованием персональных данных могут ужесточить

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Новый законопроект предполагает, что рекомендации для операторов защищать личные данные станут обязанностью, и для этого появятся специальные инструменты.

Сенаторы и депутаты Госдумы выступили с инициативой, которая направлена на усиление защиты персональных данных граждан, а также блокировку их передачи за границу при необходимости. Соответствующий законопроект уже рассматривает парламент. Основным нововведением может стать введение обязанности операторов принимать меры по защите персональных данных, в то время как раньше они носили рекомендательный характер.

Кроме того, будут созданы инструменты, которые позволят при этом минимизировать риски нарушения прав граждан, и повысят эффективность всей системы защиты персональных данных. Законопроект призван наладить ситуацию в этом направлении, и в случае его принятия, требования к операторам персональных данных значительно изменятся и станут обязательными для каждого.

Законопроект уже одобрил экспертный совет «Единой России», сообщает Газета.

«Мы считаем, что принятие этого законопроекта серьезно усилит уровень защищенности персональных данных россиян, усилит защищенность конституционного права на неприкосновенность частной жизни и снизит возможности для различных злоупотреблений, преступлений и правонарушений. Дополнительных расходов федерального и иных бюджетов, разумеется, инициатива не повлечет», — отметил председатель комитета Госдумы по информации Александр Хинштейн, следует из информации на официальном сайте «Единой России». С тем, что существующие меры в должной степени не обеспечивают защиту персональных данных и частной жизни граждан, соглашаются многие эксперты.