Консультация по по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг будет организована в Самаре

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С 7 по 18 июля в Самаре будет организовано консультирование граждан по вопросам защиты прав потребителей при оказании платных образовательных услуг. На вопросы жителей областной столицы ответят специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области совместно с сотрудниками Консультационного центра и пунктов «Центра гигиены и эпидемиологии в Самарской области».



Интересующие вопросы специалистам Управления Роспотребнадзора можно будет задать в будние дни с 10:00 до 16:00 (с перерывом с 13:00 до 13:45) по телефону (846) 260-50-25, специалистам Центра гигиены - по телефону (846) 260-38-01.

Фото: администрация Самары