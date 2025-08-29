Конкурс «Лучший по профессии» прошел в ГУ МЧС СО

70

Конкурс «Лучший по профессии» Главного управления МЧС России по Самарской области проходил в два этапа. Участники демонстрировали теоретическую и физическую подготовку, выполняя нормативы. Евгений Евграфов, начальник караула 39 пожарно-спасательной части 31 отряда, старший лейтенант внутренней службы, успешно прошел все испытания и занял первое место.

Евгений с детства увлекался спасательным делом. Он занимался в юношеском спасательном клубе и неоднократно участвовал в городских и областных соревнованиях «Юный спасатель».Также он стал призером городской олимпиады по основам безопасной жизнедеятельности.

«Мой отец работал государственным инспектором в национальном парке «Самарская Лука». Еще школьником я помогал ему бороться с лесными пожарами. В 2010 году, во время аномальной жары, когда пожары угрожали всей Самарской области, я окончательно решил стать пожарным-спасателем», — рассказывает Евгений.

За семь лет службы Евгений неоднократно руководил тушением пожаров. Он участвовал в ликвидациии крупных возгораний в Тольятти, включая пожар на барже в акватории Волги и пожар на нефтебазе в Санчелеево в 2019 году. Также он боролся с лесными пожарами в городских округах Тольятти и Жигулёвск.

Евгений находит время для семьи и спорта. Он играет в любительской хоккейной лиге МЧС России за команду «Заря», участвует в велопробегах и гиревых соревнованиях. Евгений — действующий чемпион Самарской области по гиревому спорту в Главном управлении МЧС России.

Фото: ГУ МЧС СО