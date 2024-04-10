Конкурс "Древо семьи: семья - род - народ" приглашает самарцев

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Объявлен прием заявок на Творческий конкурс имени архимандрита Георгия Шестуна «Древо семьи: семья – род – народ».

Конкурс приурочен Году семьи и нацелен на развитии и пропаганду литературного, журналистского, фотографического видов творчества. Основная задача: утверждение через различные виды творчества семейных и нравственных ценностей в современном российском обществе.

Организаторы конкурса:

– Самарская Епархия Русской Православной Церкви Московский Патриархат

– Самарское областное отделение Союза журналистов России

– Самарская областная писательская организация.

Конкурс будет проходить по трем номинациям:

– «Литература»,

– «Журналистика»,

– «Фотография».

К участию в Конкурсе принимаются работы, направленные на укрепление ценностей традиционной семьи, включающих в себя: духовную основу семейной жизни, патриотическое воспитание в семье, супружескую верность, многодетность, семейную иерархию и т.д.