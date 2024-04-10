Конкурс "Древо семьи: семья - род - народ" приглашает самарцев

Объявлен прием заявок на Творческий конкурс имени архимандрита Георгия Шестуна «Древо семьи: семья – род – народ».
Конкурс приурочен Году семьи и нацелен на развитии и пропаганду литературного, журналистского, фотографического видов творчества. Основная задача: утверждение через различные виды творчества семейных и нравственных ценностей в современном российском обществе.
Организаторы конкурса:
– Самарская Епархия Русской Православной Церкви Московский Патриархат
– Самарское областное отделение Союза журналистов России
– Самарская областная писательская организация.
Конкурс будет проходить по трем номинациям:
– «Литература»,
– «Журналистика»,
– «Фотография».
К участию в Конкурсе принимаются работы, направленные на укрепление ценностей традиционной семьи, включающих в себя: духовную основу семейной жизни, патриотическое воспитание в семье, супружескую верность, многодетность, семейную иерархию и т.д.