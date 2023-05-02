Кому можно, а кому нельзя делать прививку от кори

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В России корью сейчас болеют больше тысячи человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Кроме того, по данным ведомства, зафиксировано еще 300 тысяч тех, кто контактировал с больными. Из них у семи тысячи человек нет иммунитета от этой хвори. Выходом может стать вакцинация. Но способна ли прививка защитить человека от кори и каковы при этом противопоказания, выясняла «Парламентская газета».

На корь указывают высокая температура, насморк, конъюнктивит. На 4-5-й день болезни возникает сыпь. Сначала она покрывает уши, лицо, шею, затем грудь, туловище, руки и ноги. Доктора ставят диагноз на основе уровня иммуноглобулинов М к вирусу кори. У кого-то эта болезнь протекает бессимптомно. Поэтому отличить ее от других инфекций достаточно сложно. Об этом в беседе с «Парламентской газетой» сказал председатель Московского научного общества терапевтов доктор медицинских наук Павел Воробьев. «Прививка от кори носит профилактический характер. В идеале ее надо сделать за месяц до болезни. Но это нереальная задача», — отметил врач.

Тем не менее это единственный способ спасения от этого опасного недуга, считает член Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Ни масками, ни мытьем рук, ничем другим мы не сможем защитить себя и окружающих от кори. Выход только один — иммунизация», — уверена депутат. Правда, если был контакт с больным, то вакцинация теряет смысл.

Для тех, кто решил привиться от кори, Роспотребнадзор разработал рекомендации. Плановая вакцинация детей проводится в возрасте одного года, взрослых — до 35 лет.

Как сказано на сайте Роспотребнадзора, «до 55 лет прививаются из «групп риска»: работники лечебно-профилактических, образовательных учреждений, работники транспорта, торговли и вахтовики».

Взрослым, которые не вакцинировались от кори в детстве, необходимо ввести вакцину два раза с интервалом в три месяца. Иммунитет формируется в 95 процентах случаев.

Прививку могут делать люди, которые не болеют инфекционными заболеваниями.

Важно знать и о противопоказаниях. Если человек заболел респираторной инфекцией или у него обострились хронические болезни, лучше перенести вакцинацию на месяц позже. Не стоит делать прививку и если есть аллергическая реакция на компоненты вакцины, на куриные и перепелиные яйца и даже на антибиотики. В стоп-листе вакцинация от кори у беременных или людей с иммунодефицитом.

В регионах находят очаги вспышки, изолируют переносчиков инфекции и тех, кто с ними был в контакте. «Пока мы справляемся. В основном корь завозят трудовые мигранты», — заметила Татьяна Соломатина. О том, что поводов для беспокойства нет, сказал и Павел Воробьев. «Корь все равно будет с нами, никуда мы от нее не денемся», — резюмировал врач.

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