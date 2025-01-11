«Компас жизни»: в СОУНБ расскажут о том, как справиться с утратой

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16 января в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить творческую встречу с российской писательницей Татьяной Выводновой. Специальная гостья библиотеки представит самарской публике свою недавно вышедшую книгу «Я люблю тебя. Я живу дальше».

В своей автобиографической книге писательница рассказывает о проживании утраты, делясь с читателем мыслями о том, как можно пережить острые стадии горя, наладить и заново организовать свою жизнь, а также помочь детям справиться со смертью одного из родителей. «В 2016 году на четырнадцатом году счастливого брака я потеряла мужа (сердце, внезапная смерть) и осталась одна с двумя детьми, – говорит о себе Татьяна. – За следующие несколько лет я пыталась справиться с потерей, училась жить без ежедневной поддержки партнера, заново нащупывала опору внутри себя, пробовала создать новые отношения и разговаривала с теми, кто тоже пережил утрату близкого человека».

В роли соведущей встречи выступит практикующий семейный психолог Елена Строганова, соосновательница проекта «Поговорим о смерти за ужином». Она оценит советы в книге с точки зрения психологии и поделится собственным опытом работы с людьми, которые пережили потерю близкого человека или, к примеру, расторжение брака. Ведущие мероприятия также ответят на вопросы аудитории по теме встречи.

Предстоящая презентации книги «Я люблю тебя. Я живу дальше» пройдёт в рамках проекта психологической направленности «Компас жизни». Анонсы новых событий проекта можно будет увидеть в сообществе Самарской областной научной библиотеки «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

16 января в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ