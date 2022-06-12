"Комитет против пыток" направил в Минюст уведомление о самоликвидации

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"Комитет против пыток", внесенный 10 июня в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, принял решение о самоликвидации. Соответствующее уведомление направлено в Минюст РФ, говорится в сообщении организации, поступившем в ТАСС в воскресенье.

"Комитет против пыток" ликвидирован - соответствующее уведомление отправлено в Минюст. 11 июня члены "Комитета против пыток" приняли решение о его ликвидации в связи с внесением в реестр иностранных агентов", - сказано в сообщении.

Согласно информации на сайте Минюста, целью деятельности общественного объединения является представление интересов заявителя в органах следствия и суде; оказание помощи в получении компенсации, а также, в случае необходимости, проведении медицинских реабилитационных мероприятий. Отмечалось, что объединение получает денежные средства от благотворительного фонда помощи потерпевшим от должностных преступлений "Комитет против пыток".

В сообщении комитета поясняется, что за 21 год организация получила 3 178 сообщений о нарушении прав человека в России, добилась выплаты более 297 млн рублей компенсаций пострадавшим, выиграла 78 дел в ЕСПЧ, отданы под суд 159 силовиков. По словам председателя комитета Сергея Бабинца, в работе у организации 188 дел, которые планируется довести до конца.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС