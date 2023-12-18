Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

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Комитет Госдумы по охране здоровья пришел к выводу, что россиянам нужно оставить возможность выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Соответствующее письмо было направлено в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, пришел к выводу о необходимости сохранения права выбора гражданином РФ врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности», — передают «Ведомости». Соответствующий документ имеется в распоряжении издания.

Тем не менее в Госдуме считают, что необходимо акцентировать внимание на доабортном консультировании граждан. В 2022 году только 23% женщин проходили данную консультацию перед искусственным прерыванием беременности. Из документа также следует, что необходимо усилить контроль над работой частных клиник, пишет Ура.ру.