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Комитет Госдумы поддержал возможность для самозанятых участвовать в выборах

20 января 2025 15:19
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При этом кандидат-самозанятый не может одновременно являться индивидуальным предпринимателем.

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о разрешении для кандидатов на выборах указывать статус самозанятого в качестве рода занятий, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на ТАСС.

Указанный законопроект Правительство России внесло в палату в октябре минувшего года во исполнение постановления Конституционного суда. Скорректировать предполагается Закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно документу, кандидат на выборах различных уровней сможет указать самозанятость в качестве рода занятий, даже если он стоит на учете как налогоплательщик налога на профессиональный доход. Раньше из-за этого кандидату отказывали в регистрации.

При этом кандидат-самозанятый не может одновременно являться индивидуальным предпринимателем. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования.

 

Фото:  freepik.com

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