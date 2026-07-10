Комфорт питомца — прежде всего: как жители Самары готовятся к автопутешествиям с животными

Специалисты Авито Товаров и Авито Авто узнали у жителей Самары, как часто они путешествуют на авто вместе со своими домашними животными, и что делают для комфорта питомца в дороге. Оказалось, что каждый четвёртый берёт четвероногого друга в поездки за город на машине, а для безопасной поездки чаще всего используют переноски и специальные автокресла.

Для 27% жителей Самары автопутешествие с питомцем — уже привычный формат отдыха. Причём часть из них уверяют, что четвероногие друзья сопровождают их практически во всех поездках. Чаще всего такой формат выбирает молодёжь в возрасте 18–24 лет (25% среди тех, кто путешествует с питомцами).

Аксессуары для перевозки

Более половины опрошенных, путешествующих с животными, используют специальные аксессуары для перевозки, причём 28% делают это постоянно. Ещё 17% пока не обзавелись такими приспособлениями, но планируют купить — чаще всего это зумеры (32%).

Для перевозки животных чаще всего используются переноски и автокресла (58%). Ещё 34% купили для этого специальный автогамак, а 2% респондентов — владельцы крупных собак, поэтому их возят в багажнике.

Большинство жителей Самары думают о путешествиях с питомцем даже при выборе автомобиля. Так, 43% важно, чтобы в автомобиле были практичные материалы отделки салона, которые легко очищаются от шерсти и загрязнений. Чуть меньше (41%) обращают внимание на возможность удобно разместить переноску, клетку или автогамак. А 31% выбирают авто с просторным багажником и вместительным салоном для комфортного размещения питомца.

«В Селекте мы подбираем автомобили не только по техническим параметрам и бюджету, но и под образ жизни клиента. В одном из случаев к нам обратился владелец собаки с запросом на практичный салон, который проще обслуживать в быту, так как животное активно линяет. Такие запросы разбираем по конкретным параметрам: материалы отделки, насколько легко убирать шерсть и загрязнения, как салон ведёт себя в ежедневной эксплуатации, и насколько комфортно разместить питомца в поездках. По итогам подбора был выбран Volkswagen Tiguan с кожаным и просторным салоном. Просторный задний ряд позволяет комфортно разместить питомца, закрепить необходимые аксессуары, а кожаный салон упрощает регулярную уборку», — рассказала Оксана Ижукина, эксперт сервиса «Селект».

Подготовка и трудности

Главным ориентиром при подготовке к такой поездке для большинства являются удобство (66%) и безопасность (39%) питомца. Комфорт водителя и других пассажиров уже интересует опрошенных реже (29%), как и защита салона от шерсти, грязи и повреждений (34%). Меньше всего респондентов волнует внешний вид аксессуаров в салоне (5%), но зумеры отмечали этот фактор чаще других возрастных групп (11%).

При этом 82% жителей Самары сталкивались с трудностями при перевозке питомцев. Чаще всего причиной было беспокойное поведение животного (38%). Ещё 36% неудобства доставили шерсть в салоне и грязь на сиденьях или ковриках, 25% — царапины или повреждения обивки, а 12% — запах в салоне.