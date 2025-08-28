Я нашел ошибку
В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации.
1 сентября состоится экскурсия для детей в Музее Рязанова
Благодаря его инициативе и поддержке коллектива автомобиль будет использоваться для выполнения боевых задач.
Сотрудник УФСИН СО оказал поддержку бойцам в зоне СВО
В полиэтиленовом пакете с конфетами «карамель» ухищрённым способом были спрятаны наркотические вещества.
В исправительную колонию №5 УФСИН СО не попали запрещенные предметы
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в губернии ожидается усиление ветра
Выступления экспертов «РКС-Самара» показали: опыт предприятия имеет прикладное значение для всей отрасли и может стать основой новых решений, направленных на повышение эффективной работы водоканалов и улучшение качества жизни горожан. 
Опыт специалистов «РКС-Самара» заинтересовал профессиональное сообщество водоканалов России
Победителей определили среди представителей малого, среднего и крупного бизнеса в сфере промышленности, высоких технологий и услуг.
Успехи четырех самарских предприятий-экспортеров отметили на уровне ПФО
Его новый размер составляет 100% величины прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. В 2025 году его размер - 18 169 рублей.
С 1 сентября Отделение СФР СО выплачивает студенткам пособие по беременности и родам в новом размере
Планируйте семейный досуг.
Как отметить День знаний в Самаре
Команды Самарской области примут участие в XIV Всероссийском фестивале детских команд КВН.Первые

28 августа 2025 13:10
154
Команды Самарской области примут участие в XIV Всероссийском фестивале детских команд КВН.Первые

С 3 по 11 сентября 2025 года в Тульской области на территории Парк-отеля «Шахтёр» пройдет XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН. Организаторами мероприятия выступают ТТО «АМИК» и Движение Первых.

Делегацию Самарской области на Всероссийском фестивале представят четыре команды из Самары и Тольятти:

- «Перспективочка», гимназия «Перспектива» города Самары (чемпионы телевизионного шоу «КВН. Дети» сезона-2023, неоднократные чемпионы Детского КВН Самарской области)

- «Пятница 13», школа №13 города Самары (полуфиналисты Всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, чемпиона Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области-2024);

- «Ну, вы поняли», Общеобразовательный центр «Школа» города Тольятти (четвертьфиналисты Всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, чемпионы Тольяттинского дивизиона Детского КВН Самарской области);

- «New people», школа №68 города Самары (финалисты Всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, финалисты Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области-2025).

Фестиваль станет важной ступенью для команд, которые мечтают выйти на большую сцену КВН. В нём примут участие детские команды КВН из разных уголков России и Республики Беларусь: опытные коллективы, уже когда-то игравшие в телевизионном проекте «КВН ДЕТИ» и Всероссийской Юниор-Лиге КВН, чемпионы и сборные официальных региональных Юниор-Лиг КВН сезона 2024-2025 годов, а также команды, которые только начинают свой путь КВНщиков вместе с кураторами и наставниками команд.

Участников ждет насыщенная и разнообразная программа. Основной акцент будет сделан на конкурсной части: состоятся первый и второй туры отбора в новые сезоны Всероссийской Юниор-Лиги КВН и телевизионного проекта «КВН ДЕТИ». Также в ходе фестиваля пройдут финал Всероссийской Юниор-Лиги КВН и Всероссийский музыкальный фестиваль детских команд КВН.

На площадке фестиваля состоятся выступления топовых команд Высшей Лиги КВН, а также торжественные церемонии открытия и закрытия. Кроме того, ожидаются специальные активности для руководителей и родителей участников,

Финальным мероприятием станет Гала-концерт, на сцене которого соберутся лучшие команды фестиваля. По итогам конкурсной программы сформируется состав участников нового сезона телевизионного проекта «КВН ДЕТИ» и Всероссийской Юниор-Лиги КВН.
 

Фото: Движение «Самарский КВН»

