Команды Самарской области примут участие в XIV Всероссийском фестивале детских команд КВН.Первые

С 3 по 11 сентября 2025 года в Тульской области на территории Парк-отеля «Шахтёр» пройдет XIV Всероссийский фестиваль детских команд КВН. Организаторами мероприятия выступают ТТО «АМИК» и Движение Первых.

Делегацию Самарской области на Всероссийском фестивале представят четыре команды из Самары и Тольятти:

- «Перспективочка», гимназия «Перспектива» города Самары (чемпионы телевизионного шоу «КВН. Дети» сезона-2023, неоднократные чемпионы Детского КВН Самарской области)

- «Пятница 13», школа №13 города Самары (полуфиналисты Всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, чемпиона Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области-2024);

- «Ну, вы поняли», Общеобразовательный центр «Школа» города Тольятти (четвертьфиналисты Всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, чемпионы Тольяттинского дивизиона Детского КВН Самарской области);

- «New people», школа №68 города Самары (финалисты Всероссийской Юниор-Лиги КВН-2025, финалисты Самарского дивизиона Детского КВН Самарской области-2025).

Фестиваль станет важной ступенью для команд, которые мечтают выйти на большую сцену КВН. В нём примут участие детские команды КВН из разных уголков России и Республики Беларусь: опытные коллективы, уже когда-то игравшие в телевизионном проекте «КВН ДЕТИ» и Всероссийской Юниор-Лиге КВН, чемпионы и сборные официальных региональных Юниор-Лиг КВН сезона 2024-2025 годов, а также команды, которые только начинают свой путь КВНщиков вместе с кураторами и наставниками команд.

Участников ждет насыщенная и разнообразная программа. Основной акцент будет сделан на конкурсной части: состоятся первый и второй туры отбора в новые сезоны Всероссийской Юниор-Лиги КВН и телевизионного проекта «КВН ДЕТИ». Также в ходе фестиваля пройдут финал Всероссийской Юниор-Лиги КВН и Всероссийский музыкальный фестиваль детских команд КВН.

На площадке фестиваля состоятся выступления топовых команд Высшей Лиги КВН, а также торжественные церемонии открытия и закрытия. Кроме того, ожидаются специальные активности для руководителей и родителей участников,

Финальным мероприятием станет Гала-концерт, на сцене которого соберутся лучшие команды фестиваля. По итогам конкурсной программы сформируется состав участников нового сезона телевизионного проекта «КВН ДЕТИ» и Всероссийской Юниор-Лиги КВН.



Фото: Движение «Самарский КВН»