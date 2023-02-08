Команда УФСИН СО заняла призовое место в соревнованиях по плаванию

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В борьбе за призовые места участвовали сборные коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности. Соревнования проходили в бассейне национального исследовательского института имени академика Сергея Королева.



Команду УФСИН России по Самарской области представляли полковник внутренней службы Руслан Норин (ИК-15), майор внутренней службы Сергей Коршиков (ОСН), прапорщик внутренней службы Евгений Трёкин (ЛИУ-4), прапорщик внутренней службы Юлия Маркочева (ИК-16).



В общекомандном зачете сборная УФСИН заняла почетное третье место, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО