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Команда УФСИН СО заняла призовое место в соревнованиях по плаванию

8 февраля 2023 18:25
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В общекомандном зачете сборная УФСИН заняла почетное третье место.

В борьбе за призовые места участвовали сборные коллективов физической культуры правоохранительных органов и органов безопасности. Соревнования проходили в бассейне национального исследовательского института имени академика Сергея Королева.

Команду УФСИН России по Самарской области представляли полковник внутренней службы Руслан Норин (ИК-15), майор внутренней службы Сергей Коршиков (ОСН), прапорщик внутренней службы Евгений Трёкин (ЛИУ-4), прапорщик внутренней службы Юлия Маркочева (ИК-16).

В общекомандном зачете сборная УФСИН заняла почетное третье место, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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