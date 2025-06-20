Команда УФСИН СО совместно с СЮИ заняла 3 место на V Кубке ФСИН России по мини-футболу 

171

Команда УФСИН России по Самарской области совместно с Самарским юридическим институтом ФСИН России заняла 3 место на V Кубке ФСИН России по мини-футболу.

В этом году турнир прошёл в особой атмосфере: он был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводился в рамках Года Защитника Отечества. Соревнования объединили спортсменов из 24 регионов, где каждый матч стал испытанием на выносливость, мастерство и командный дух.

На протяжении трёх напряжённых дней наши ребята показали высокий уровень игры, стойкость и умение держать строй. Особенно приятно, что их усилиями было достигнуто третье место!

Отдельного внимания заслуживает Сергей Клычков, сотрудник Самарского юридического института ФСИН России, который был признан лучшим защитником на всём турнире.

Поздравляем с победой и желаем в будущем подняться ещё выше — на самую верхнюю ступень пьедестала! Пусть каждая игра вдохновляет на новые достижения — как на спортивной площадке, так и в служебной деятельности!

Пресс-служба УФСИН России по Самарской области