На настоящий момент на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России» собрано более 650 подарков и сбор продолжается.
«Коробка храбрости»: продолжается сбор подарков для детей, находящихся на длительном лечении в больницах
Ночью 25 ноября в губернии ожидается усиление южного ветра, сохранится туман
До 30 ноября совершить путешествие на комфортабельных двухэтажных поездах в вагонах купе можно по выгодным ценам в следующих поездах:
КбшЖД: акция на двухэтажные поезда в Москву
Для всех желающих посетить 17 декабря поезд Деда Мороза в Тольятти организовано курсирование пригородных поездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти. 
«Ласточки» доставят гостей на встречу «Поезда Деда Мороза» в Тольятти
На месте ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗ‑2114, пострадавшему  вызвана бригада скорой медицинской помощи.
В Самаре на улице Алма‑Атинской столкнулись ВАЗ‑2114 и Renault Sandero
Завершился учебно-методический сбор сдачей зачетов. По мнению организаторов, все поставленные цели успешно достигнуты.
В Тольятти завершился учебно-методический сбор специалистов ОМОН Приволжского округа Росгвардии
Интересующие вопросы специалистам можно задать по телефонам: (846) 260-50-25 – Управление Роспотребнадзора, (846) 260-38-01 – Центр гигиены.
Работает «Горячая линия» для жителей региона по вопросам защиты прав потребителей транспортных услуг
В центре внимания – темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, борьбы с незаконными объектами потребительского рынка.
Глава Красноглинского района Самары Вячеслав Коновалов проведет прямой эфир с жителями
Билайн назвал три схемы телефонного мошенничества, наиболее популярные этой осенью
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
Команда Самарской области на окружном этапе Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»  вышла в финал

24 ноября 2025 14:27
190
По итогам соревнований команда Самарской области «Одни нули» – Батюк Александр, Павлова Алина, Кинах Вадим – заняла 1 место и получила билет в финал. 

22 ноября в Калининграде завершился федеральный окружной этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».
В этом году окружные этапы конкурса проводятся в Омске и в Калининграде в гибридном формате: участники могут принимать участие как очно, так и дистанционно.
На участие в окружном этапе в Калининграде поступило 30 заявок от сильнейших школьных и студенческих команд из Калининградской, Брянской, Самарской и Астраханской областей, а также Санкт-Петербурга. В качестве заданий было подготовлено 4 кейса, на решение которых давалось 3 дня.
По итогам соревнований команда Самарской области «Одни нули» – Батюк Александр, Павлова Алина, Кинах Вадим – заняла 1 место и получила билет в финал. 
«Конкурс «Моя профессия – ИТ» ярко иллюстрирует выдающиеся способности наших юных талантов, открывая путь к успеху для будущих разработчиков и инженеров. Это событие позволяет выявить самых талантливых ребят, вдохновляет молодёжь выбрать карьеру в сфере высоких технологий и способствует формированию мощного кадрового потенциала для развития цифровой экономики России. В Самарской области, благодаря поддержке губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, наука становится приоритетом номер один», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.
Перед ребятами стояла задача решить студенческий кейс «VR-помощник психотерапии ПТРС», который предполагал создание VR-приложения для контролируемой экспозиции травматических воспоминаний при посттравматическом стрессовом расстройстве с возможностью мгновенного перехода к терапевтическим модулям (EMDR и «Безопасное место»), логированием и настройкой интенсивности стимулов.
В школьном кейсе «AI-помошник по медиа» Самарскую область представляла команда DB: Янсон Богдан, Качайкина Полина, Маханьков Кирилл. Они должны были разработать агента, который будет собирать и анализировать открытую информацию о значимых ИТ-мероприятиях в Санкт-Петербурге и предложения от партнеров, после чего на основе заявленных критериев предлагать и планировать календарь мероприятий. В финал наша команда не прошла, однако, участие в окружном полуфинале одного из самых масштабных ИТ-конкурсов страны – уже большое достижение и серьезный опыт.
Команда Самарской области «Feel The Dance» – Егор Кулишов, Ярослав Поляков, Илья Сотников – готовит заявку на участие в федеральном окружном этапе в Омске, который состоится 26-28 ноября. Напомним, ребята одержали победу на региональном этапе конкурса в Самаре в треке «Специалисты» в кейсе «Онтологии и мультиагентные системы – «Рой БПЛА».
В этом году региональные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли в 14 регионах страны. Всего поступило более 12 000 заявок на участие от школьников, студентов и молодых специалистов. В Самарской области впервые прошел региональный этап конкурса в очном формате. Площадкой проведения стал Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, мероприятие  объединило более 150 представителей ИТ-сообщества региона

 

Фото: Министерство науки и высшего образования Самарской области

Теги: Самара

