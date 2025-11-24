Команда Самарской области на окружном этапе Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ»  вышла в финал

190

22 ноября в Калининграде завершился федеральный окружной этап Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

В этом году окружные этапы конкурса проводятся в Омске и в Калининграде в гибридном формате: участники могут принимать участие как очно, так и дистанционно.

На участие в окружном этапе в Калининграде поступило 30 заявок от сильнейших школьных и студенческих команд из Калининградской, Брянской, Самарской и Астраханской областей, а также Санкт-Петербурга. В качестве заданий было подготовлено 4 кейса, на решение которых давалось 3 дня.

По итогам соревнований команда Самарской области «Одни нули» – Батюк Александр, Павлова Алина, Кинах Вадим – заняла 1 место и получила билет в финал.

«Конкурс «Моя профессия – ИТ» ярко иллюстрирует выдающиеся способности наших юных талантов, открывая путь к успеху для будущих разработчиков и инженеров. Это событие позволяет выявить самых талантливых ребят, вдохновляет молодёжь выбрать карьеру в сфере высоких технологий и способствует формированию мощного кадрового потенциала для развития цифровой экономики России. В Самарской области, благодаря поддержке губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева, наука становится приоритетом номер один», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Перед ребятами стояла задача решить студенческий кейс «VR-помощник психотерапии ПТРС», который предполагал создание VR-приложения для контролируемой экспозиции травматических воспоминаний при посттравматическом стрессовом расстройстве с возможностью мгновенного перехода к терапевтическим модулям (EMDR и «Безопасное место»), логированием и настройкой интенсивности стимулов.

В школьном кейсе «AI-помошник по медиа» Самарскую область представляла команда DB: Янсон Богдан, Качайкина Полина, Маханьков Кирилл. Они должны были разработать агента, который будет собирать и анализировать открытую информацию о значимых ИТ-мероприятиях в Санкт-Петербурге и предложения от партнеров, после чего на основе заявленных критериев предлагать и планировать календарь мероприятий. В финал наша команда не прошла, однако, участие в окружном полуфинале одного из самых масштабных ИТ-конкурсов страны – уже большое достижение и серьезный опыт.

Команда Самарской области «Feel The Dance» – Егор Кулишов, Ярослав Поляков, Илья Сотников – готовит заявку на участие в федеральном окружном этапе в Омске, который состоится 26-28 ноября. Напомним, ребята одержали победу на региональном этапе конкурса в Самаре в треке «Специалисты» в кейсе «Онтологии и мультиагентные системы – «Рой БПЛА».

В этом году региональные этапы Всероссийского конкурса «Моя профессия – ИТ» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли в 14 регионах страны. Всего поступило более 12 000 заявок на участие от школьников, студентов и молодых специалистов. В Самарской области впервые прошел региональный этап конкурса в очном формате. Площадкой проведения стал Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, мероприятие объединило более 150 представителей ИТ-сообщества региона

Фото: Министерство науки и высшего образования Самарской области