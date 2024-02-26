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Команда из Индии выиграла суперфинал «Битвы роботов»

26 февраля 2024 22:45
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За титул чемпиона и главный приз боролись команды из России «ТурбоМеХатроники», Daddy Bots, Energy Girls и команда из Индии DS ROBOTICS.

На «Играх Будущего» прошли решающие поединки суперфинала «Битвы роботов» — одной из самых зрелищных и популярных дисциплин турнира. За титул чемпиона и главный приз боролись команды из России «ТурбоМеХатроники», Daddy Bots, Energy Girls и команда из Индии DS ROBOTICS. 

На открытии финального дня чемпионата с приветственным словом выступили замглавы Минцифры Сергей Кучушев, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров и генеральный директор оператора чемпионата, компании «Дабл Ю Экспо», Алексей Южаков. Они пожелали всем участникам удачи и зрелищных состязаний.

По итогам поединков победителем чемпионата стала команда из Индии с роботом Godspeed. Она выиграла кубок суперфинала и денежный приз в 175 тыс. долларов.

Второе место заняла команда из России Daddy Bots и их робот «Папочка». Выигрыш команды составил 80 тыс. долларов.

«Бронза» этих соревнований досталась команде из России «ТурбоМеХатроники» с роботом «Путевой-23». Они выиграли денежный приз в размере 60 тыс. долларов.

Трансляцию чемпионата «Битва роботов» посмотрели уже около 5 млн человек. Офлайн соревнования посетили более 3 тыс. человек, а билеты на все 3 дня турнира были раскуплены за 5 дней, передает пресс-служба Минцифры.

 

 

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