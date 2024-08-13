Количество скачиваний «VK Видео» превысило 20 млн

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Пресс-служба социальной сети «Вконтакте» сообщила, что количество скачиваний мобильной версии приложения «VK (MOEX: VKCO) Видео» достигло 20 млн. Пик всех установок пришелся на июль, когда сервис скачали почти 2 млн раз, пишет Коммерсантъ.

«С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Больше всего установок — 11 млн — пришлось на Android, Android TV — почти 6 млн, iOS — 3 млн»,— говорится в сообщении «Вконтакте».

Пресс-служба соцсети добавила, что за первую неделю августа прирост аудитории «VK Видео» увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля. Максимальный показатель установки приложения в сутки составил 2,5 млн раз. Суммарное суточное время просмотра выросло в 2,6 раз и превысило 5 млн часов.

В конце июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о замедлении YouTube на компьютерах до 70%. По информации «Ъ», это связано с тем, что оборудование для замедления не может анализировать трафик мобильных сетей. В начале августа пользователи видеохостинга жаловались на сбои в работе YouTube при подключении через Wi-Fi.