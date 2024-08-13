Я нашел ошибку
Главные новости:
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
На разработанном в СамГМУ тренажере ReviMotion проведено уже более 10 тысяч курсов реабилитации
На разработанном в СамГМУ тренажере ReviMotion проведено уже более 10 тысяч курсов реабилитации
В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии
В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии
Учебный сбор начальников войсковых стрельбищ Приволжского округа Росгвардии состоялся в Тольятти
Учебный сбор начальников войсковых стрельбищ Приволжского округа Росгвардии состоялся в Тольятти
13 августа местами по Самарской области ожидается усиление западного ветра
13 августа местами по Самарской области ожидается усиление западного ветра
Минстрой хочет создать реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий
Минстрой хочет создать реестр россиян с правом на улучшение жилищных условий
Количество скачиваний «VK Видео» превысило 20 млн
Количество скачиваний «VK Видео» превысило 20 млн
По его словам исследования указывают на наличие связи между увеличением рисков синдрома сухого глаза или миопии с сидячим образом жизни.
Врач-офтальмолог перечислил пять причин ухудшения зрения
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.95
1.96
EUR 96.69
1.51
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 16-18 августа
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Количество скачиваний «VK Видео» превысило 20 млн

13 августа 2024 09:09
57
Количество скачиваний «VK Видео» превысило 20 млн

Пресс-служба социальной сети «Вконтакте» сообщила, что количество скачиваний мобильной версии приложения «VK (MOEX: VKCO) Видео» достигло 20 млн. Пик всех установок пришелся на июль, когда сервис скачали почти 2 млн раз, пишет Коммерсантъ.

«С момента официального запуска в сентябре 2023 года пользователи установили приложение VK Видео на мобильные устройства и Android TV 20 млн раз. Больше всего установок — 11 млн — пришлось на Android, Android TV — почти 6 млн, iOS — 3 млн»,— говорится в сообщении «Вконтакте».

Пресс-служба соцсети добавила, что за первую неделю августа прирост аудитории «VK Видео» увеличился в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля. Максимальный показатель установки приложения в сутки составил 2,5 млн раз. Суммарное суточное время просмотра выросло в 2,6 раз и превысило 5 млн часов.

В конце июля депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о замедлении YouTube на компьютерах до 70%. По информации «Ъ», это связано с тем, что оборудование для замедления не может анализировать трафик мобильных сетей. В начале августа пользователи видеохостинга жаловались на сбои в работе YouTube при подключении через Wi-Fi.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
12 августа 2024  11:28
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
515
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
11 августа 2024  13:44
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
561
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
11 августа 2024  12:10
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
605
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
11 августа 2024  11:40
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
532
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
1505
Весь список