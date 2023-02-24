Количество пиратских сайтов с фильмами и сериалами в России увеличилось на 64%

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Количество регистраций доменов в рунете на тему фильмов и сериалов с 1 по 10 февраля увеличилось на 64% по сравнению с январем, сообщают Известия.

Только за 1–10 февраля регистрация доменов на тему фильмов и сериалов увеличилась на 64% в сравнении с январем, «подавляющее большинство» из них принадлежит пиратам, заявили в компании Angara Security. Это связано с ожидаемым удалением с 28 февраля контента Disney, Sony и Fox из российских онлайн-кинотеатров. Тенденцию подтвердили в Роскомнадзоре. В ведомстве считают, что подобные ресурсы разрабатывают на Украине — кроме нелегальных фильмов там размещают антироссийскую пропаганду и фейки о ходе СВО. За последний год РКН заблокировал более 4 тыс. таких сайтов. Задачей пиратов также может быть кража платежных данных, получение удаленного доступа к компьютерам пользователей, добавили эксперты.

Фото: pxhere.com