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Колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре открывает зимний сезон

19 ноября 2022 12:07
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Колесо обозрения в парке Гагарина в Самаре открывает зимний сезон

С середины ноября 2022 года в Самаре изменилось расписание колеса обозрения в парке им. Юрия Гагарина.

Об этом сообщают «Парки Самары».

Аттракцион входит в число тех, что могут работать круглый год. Но с 14 ноября он перешел на работу по «зимнему» расписанию.

В будние дни колесо обозрения будет работать с 12:00 и до 21:00. В течение дня предусмотрено два перерыва по полчаса – с 15:00 до 15:30 и с 18:00 до 18:30.

Полная стоимость билета составляет 250 руб. Многодетные родители, инвалиды, пенсионеры, ветераны военных действий, участники ВОВ и студенты могут купить его по льготной цене – за 200 рублей.

За ребенка возрастом от четырех до семи лет нужно заплатить 100 рублей, от 8 до 14 – 150. Дети младше четырех лет могут прокатиться на одном месте со взрослым бесплатно.

В выходные и праздники колесо обозрения будет работать с 10:00 до 22:00 с теми же двумя перерывами.

Взрослый билет будет стоить 300 рублей, льготный – 250. Детские – для более старших 200 рублей, для тех, кто помладше – 150 рублей, пишет Обозрение.

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