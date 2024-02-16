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Ко Дню защитника Отечества в губернии пройдёт патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»

16 февраля 2024 18:13
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В фестивале принимают участие профессиональные военные музыкальные коллективы воинских частей и подразделений Министерства обороны РФ.

В Самарской области с 18 по 20 февраля состоится патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!», посвящённый Дню защитника Отчества. Инициаторами проведения фестиваля выступают Правительство Самарской области и Министерство обороны Российской Федерации.

В патриотическом фестивале «Сильная Россия – это мы!» принимают участие профессиональные военные музыкальные коллективы воинских частей и подразделений Министерства обороны Российской Федерации (г.Москва, г.Санкт-Петербург, г.Севастополь, г.Екатеринбург, г.Самара), а также творческие коллективы и исполнители из Самарской области и других субъектов Российской Федерации (Пермский край, Луганская Народная Республика).

Художественный руководитель фестиваля – Тимофей Маякин, начальник Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации – главный военный дирижёр, генерал-майор.

В рамках фестиваля 18 февраля 2024 года в 15 муниципальных образованиях губернии пройдет серия выездных выступлений участников, а также мастер-классы от творческих коллективов оркестров. Перед началом выступлений коллективов к зрителям с приветственным словом обратятся официальные лица, представители общественности и почётные гости. Главными событиями фестиваля станут большие митинг-концерты на крупнейших площадках области в Тольятти и Самаре.

На мероприятия приглашены семьи участников специальной военной операции, военнослужащие, которые проходят реабилитацию в регионе, члены ветеранских организаций, поисковых отрядов, представители женсовета 2-й гвардейской армии, работники предприятий и организаций Самарской области, в т.ч. предприятий военного кластера, музеев, библиотек, общественники, помогающие фронту и поддерживающие родственников бойцов.

В программе митинг-концертов запланированы также церемонии чествования жителей Самарской области, достигших высоких результатов в решении задач обеспечения безопасности, обороноспособности государства, сохранения территориальной целостности России, в реализации гуманитарных проектов и внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие области; сольные выступления участников фестиваля в формате плац-концерта, а также вступление большого сводного оркестра участников фестиваля.

Перед началом мероприятий будут работать тематические площадки: выставочные проекты военно-исторических проектов, патриотических клубов, военно-поисковых отрядов, общественных организаций; площадка по заполнению тематических открыток военнослужащим – участникам специальной военной операции, тематические фотозоны.

 

Изображение от Freepik

 

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